A brit gazdaság az év végén recesszióba zuhan, és jövőre is gyengék a növekedési kilátások a Brit Kereskedelmi Kamara (BCC) legfrissebb előrejelzése szerint. A szervezet arra számít tehát, hogy a GDP három egymást követő negyedévben zsugorodik majd; az első megtörtént a júniussal végződött három hónapban, amikor 0,1 százalékos visszaesést mértek. A BCC a 2022-es brit GDP-növekedésre vonatkozó várakozását 3,3 százalékra rontotta a második negyedévi 3,5 százalékról.

Fotó: Robert Nickelsberg



A Bank of England (BoE) várakozásaival szemben a szervezet arra számít, hogy jövőre bővülni fog a gazdaság, azonban csak nagyon alacsony szinten, 0,2 százalékkal, és az ütem 2024-ben is csak 1 százalékos lesz. A kamara előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta az idén marad 3,8 százalékon, jövőre és 2024-ben pedig 4,1 százalékra kúszik – számolt be a Sky News internetes oldala. Az infláció várakozásuk szerint 14 százalékos lesz a negyedik negyedévben, majd jövő év végére visszaesik 5 százalékra, és csak 2024 utolsó negyedévében éri el ismét a jegybank 2 százalékos célját.

„A már jelenleg is rendkívüli inflációs nyomás valószínűleg csak fokozódni fog karácsony felé közeledve, miközben az Egyesült Királyság gazdasága már most is recesszióban van”

– idézte a portál Alex Veitchet, a BCC politikai igazgatóját, aki szerint a helyzet kezelése lesz a jövő héten hatalomba lépő új kormányfő legfontosabb feladata.

Hétfőn derül ki, hogy Liz Truss külügyminiszter vagy Rishi Sunak volt pénzügyminiszter váltja-e Boris Johnsont a kabinet élén. „Azonnali lépés szükséges, és a BCC átfogó tervet terjesztett a kormány elé, amely lehetővé teszi, hogy létfontosságú támogatást nyújtson a vállalatoknak, hogy megbirkózhassanak az egyre növekvő energiaárakkal” – hangsúlyozta Veitch. A koronavírus-járvány idején nyújtott segítséghez hasonló sürgősségi energiatámogatás bevezetését, az energiaszámlák áfájának 5 százalékra csökkentését, valamint a vállalatokat ellátó energiapiac fokozott szabályozását sürgetik. „Kiterjedt kutatásaink és előrejelzéseink révén ismerjük a vállalkozások jelenlegi problémáit. Az idő gyorsan fogy, a kormánynak lépnie kell, meg kell tennie, ami szükséges a vállalkozások, az emberek megélhetése és a munkahelyek védelmében” – jelentette ki a BCC politikai igazgatója.