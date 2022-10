Kisebb olajkeresletet vár már az OPEC

Csökkentette globális olajkeresleti előrejelzését a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete, az OPEC havi rendszeres piaci jelentésének szerdán kiadott októberi számában. Az OPEC szerint a globális olajkereslet a vártnál alacsonyabb lesz idén és jövőre is. A világgazdaságra nyomás nehezedik a magas inflációs ráta, az emelkedő kamatlábak és a folyamatos ellátási problémák miatt.

Fotó: Askin Kiyagan /Anadolu Agency via AFP

A negyedik negyedévre vonatkozóan a szervezet az előző prognózisához képest közel 800 ezer hordóval csökkentette, napi 101,6 millió hordóra keresleti előrejelzését.

Jövőre az OPEC napi 102,2 millió hordó átlagos keresletet vár, ami mintegy 700 ezerrel kevesebb, mint az előző előrejelzésében.

Az OPEC április óta már a negyedik alkalommal csökkentette keresleti előrejelzését. A szervezet továbbra is arra számít, hogy a kereslet 2023-ban meghaladja a 2019-es, járvány előtti szintet. Az OPEC tagjai mellett Oroszországot és más nagyobb olajtermelőket is magában foglaló OPEC+ informális piaci együttműködés a múlt héten jelentette be egymással kötött megállapodásaik szerinti kitermelésének csökkentését napi kétmillió hordóval a piacok által várt napi egymillió hordó helyett.

„A világgazdaság a fokozott bizonytalanság és a növekvő kihívások időszakába lépett, a változatlanul magas infláció, a főbb központi bankok monetáris szigorítása, a számos régióban jellemzően magas államadósság, valamint a folyamatos ellátási problémák miatt” – áll az OPEC jelentésében.

Az OPEC 3,1 százalékról 2,7 százalékra csökkentette a 2022-es világgazdasági növekedési előrejelzését, a jövő évi adatot 2,5 százalékra mérsékelte, és további, gyengülésre utaló jeleket is kilátásba helyezett.