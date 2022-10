Már csak a TotalEnergies két olajfinomítójában folytatódik a sztrájk, a normandiai és a feyzini üzemben nem vették fel a munkát, jelentette be csütörtökön a CGT szakszervezet. A hetek óta tartó munkabeszüntetés miatt a franciaországi benzinkutak ötödénél változatlanul nincs elég üzemanyag, de ez már jelentős javulás a korábbiakhoz képest annak köszönhetően, hogy a kormány növelte az importot, és a helyi önkormányzatokon keresztül arra kényszerítette a finomítók alkalmazottjainak egy részét, hogy felvegyék a munkát. A kényszerítés eszközével addig élnek, ameddig csak szükséges, ígérte Olivier Veran kormányszóvivő.

A délutáni műszak szavaz a sztrájk folytatásáról.

Fotó: AFP



A CGT közlése szerint a La Mede-i finomítóban és a dunkerque-i tárolóban a csütörtöki reggeli műszakba beosztottak maguk döntöttek úgy, hogy felveszik a munkát, ahogyan egy nappal korábban a donges-i finomító szervezett munkásai is. Az olajipari munkásokat tömörítő két másik szakszervezet már korábban elfogadta a TotalEnergies hétszázalékos béremelési ajánlatát, csak a szélsőbaloldali CGT ragaszkodik a tízszázalékos növekedéshez, és folytatta a sztrájkot, bár ezt egyre kevesebb munkavállaló támogatja. A helyzet ezért a Reuters jelentése szerint a maradék két finomítónál is változhat a nap közepén, amikor a délutáni műszak dolgozói szavaznak arról, hogy felvegyék-e a munkát.

Ma megkezdődnek a tárgyalások a nukleáris erőművekben tartott sztrájkokról is az üzemeltető EDF és a CGT-FNME szakszervezet között. Az 56 francia atomerőmű közül jelenleg húszat érint a sztrájk, a munkabeszüntetés miatt 17 másikban húzódnak a karbantartási munkálatok, és háromban csökkent az áramtermelés. A szakszervezet további havi 120 eurós béremelést követel jövőre azon a nyolcvanon fölül, amelyről már korábban megállapodtak, valamint a bérek felülvizsgálatát 2023 közepén.

A sztrájk miatt növelni kellett az importot.

Fotó: Teresa Suarez / MTI



Az Energy Aspects tanácsadó cég adatai szerint a sztrájkok kezdete előtti karbantartási ütemtervhez képest a késedelemmel 4,4 terawattóra nukleáris áramtermelés esett ki – a szeptemberben termelt áram közel negyede. Franciaország nukleáris teljesítménye az idén várhatóan 30 éves mélypontra süllyed, mivel a reaktorokban a korróziós problémák és a tervezett karbantartások miatt rekordszámú leállás történt. Több reaktorban három héttel tolódik a munkálatok befejezése, kettőben pedig el sem tudták kezdeni a karbantartást, miközben Európának az energiaválság közepette nagy szüksége lenne a francia áramexportra. A sztrájk miatti leállások napi több millió eurós kiesést jelentenek az EDF számára, az elektromos hálózatot üzemeltető RTE pedig figyelmeztetett, hogy az elhúzódó leállásoknak „súlyos következménye” lehetnek a téli energiaellátásra.