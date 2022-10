A CGT ismét elutasította a TotalEnergies béremelési ajánlatát, ezért a három hete tartó sztrájk annak ellenére folytatódik, hogy a munkavállalók többségét képviselő két másik szervezet elfogadta az energetikai vállalat ajánlatát. Ennek értelmében a béreket 7 százalékkal emelik, és a dolgozók háromezer és hatezer euró közötti bónuszt kapnak. A Le Monde beszámolója szerint a CFDT és a a CFE-CGC majdnem hatórás tárgyalás után, pénteken hajnalban mondott igent a feltételekre, amelyeket Dominique Conver, a CFE-CGC koordinátora „meglehetősen kedvezőnek” minősített.

A CGT kitart, eközben a benzinkutakon kifogyóban van az üzemanyag.

Fotó: Lou Benoist / AFP

A szélsőbaloldalinak tartott CGT képviselője szerint viszont a kormány erősödő nyomására tartott egyeztetés „kész vicc” volt, az ajánlatok pedig „messze nem kielégítők”. A szakszervezet eredetileg 10 százalékos béremelést követelt a magas inflációra és arra hivatkozva, hogy a vállalat hatalmas profitot húz az energiaválságból.

„A cég jó állapotban van, és a részvényeseket régóta jutalmazza” – nyilatkozta a Franceinfo rádiónak Philippe Martines, a szakszervezet vezetője. Ami igaz, a TotalEnergies az év első felében több mint tízmilliárd eurós nettó profitot halmozott fel a Teller Report jelentése szerint.

A CGT egyébként a Total szervezett munkavállalóinak 28, a munkabékét kötő másik két másik érdekképviselet együtt 56 százalékát tömöríti.

A CGT arra törekszik, hogy a finomítói dolgozók tiltakozását az egész országra és más ágazatokra is kiterjedő sztrájkká szélesítse, amely az ősszel megbéníthatja az ország infrastruktúrájának egy részét. Már vannak munkabeszüntetések atomerőműveknél, és szakszervezethez tartozó vasutasok, közalkalmazottak, valamint az autóipari dolgozók is jelezték, hogy részt vesznek a jövő keddre tervezett szélesebb körű sztrájkban – emlékeztetett a Reuters. A Le Monde szerint a baloldali pártok is ki akarják használni a munkabeszüntetéseket arra, hogy

tiltakozó mozgalmat robbantsanak ki Emmanuel Macron elnök ellen és a megélhetési költségek emelkedése miatt. Első lépésként nagygyűlést terveznek vasárnapra.

A szeptember 27-én kezdődött akcióban a sztrájkolók blokád alá vették a TotalEnergies és az amerikai ExxonMobil finomítóit és üzemanyag-raktárait, ami országszerte hiányhoz vezetett a kutakon. Az ExxonMobil finomítója már működik, miután a cég megállapodott a szakszervezetekkel – a CGT-t kivéve.

A válságba a kormány is beavatkozott, a héten felszólította az energetikai vállalatot, hogy az extra profitból adjon magasabb bért a dolgozóknak. Az adminisztráció rendkívüli jogkörét is felhasználta, és a helyi önkormányzatokon keresztül kötelezte a munkafelvételre a sztrájkolók egy részét. A dolgozók jogi szankciókkal sújthatók, kivéve, ha a bíróság a tiltakozóknak ad igazat ott, ahol a szakszervezetek megtámadták a prefektúra lépését.