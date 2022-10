Szombaton veheti kezdetét a német autóipari dolgozók sztrájkja, az első műszakokat már szombat este lemondhatják – írja az autószektor.

Az IG Metall fémipari szakszervezet – amely 8 százalékkal magasabb fizetést követel a dolgozóknak – 2008-ban nyújtott be utoljára hasonlóan magas bérigényt. Ugyanakkor már most is látszik, hogy a várható inflációt a követelmények maradéktalan teljesítése esetén sem lehetne kompenzálni. A gazdaságkutató intézetek őszi jelentésükben az infláció 8,8 százalékos emelkedésére számítanak a következő évben. A reálbérkiesés a magas bérű fém- és villamosiparban dolgozókat már a harmadik éve fenyegeti. Az IG Metall ezért állami támogatást is követel a munkavállalóknak, hogy kompenzálják a magas energia- és egyéb megélhetési költségeket.

A magas infláció mind a vállalatokat, mind a szakszervezeteket sújtja

Stefan Wolf, a Gesamtmetall elnöke azonban elmondta, hogy a vállalatok működését több tényező nehezíti:

például az ellátási láncokban tapasztalható zavar, valamint a bizonytalan és drága energiaellátás.

Hozzátette, hogy az esetenkénti igen magas rendelési számok sem tükrözik a valóságot, mert a közelgő recesszió idején számos lemondás várható.

A munkaadók a folyamatban lévő tárgyalásokon hosszú távú differenciálást és adómentességet szeretnének kivívni a gyengébben teljesítő vállalatoknak. A szövetségi kormány fontos kereteket szabott a fémiparnak: a következő két évben akár 3 ezer eurós béremelést is adó- és járulékmentessé tehetnek minden alkalmazottnak. Az azonban nem világos, hogy ez egyszeri kifizetésekben valósul-e meg, vagy állandó bérösszetevőkbe számít-e majd be.