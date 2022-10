Megtelt a tenger LNG-tartályhajókkal, fuldoklik a gázban Európa A vártnál sikeresebbnek bizonyul Európa cseppfolyósított földgázért (LNG) folytatott versenyfutása, ugyanis mára a MarineTraffic adatai szerint 60 szállítóhajó vesztegel Északnyugat-Európa partjainál, a Földközi-tengeren és az Ibériai-félszigeten.

„Az LNG-szállító tartályhajók váratlan nagy hulláma meghaladja az európai újragázosító létesítmények és a kikötők kapacitását, így most várakozni kényszerülnek, mielőtt kiszivattyúznák rakományukat” – mondta Andrew Lipow, a Lipow Oil Associates elnöke. A földgázkészletek a piac által vártnál jobban emelkednek, ami lenyomja az árakat – számol be a CNBC. Az európai gázárak augusztus végén 332 euró fölé emelkedtek megawattóránként, de ezen a héten az ukrajnai háború kitörése óta először süllyedtek 100 euró alá. Igaz, még ez is a háború előtti jegyzésárnak nagyjából a háromszorosa.