A gondokat jól mutatja, hogy a tőzsdei mélyrepüléssel párhuzamosan az ingatlanpiacot követő Stoxx 600 Real Estate index eddig idén több mint 40 százalékot esett, és most olyan szinten van, amelyre a 2009-es válság óta nem volt példa. A gondok a legnagyobbakat is elérték.

A Deutsche Bank épülő londoni székháza már egymilliárd fontot sem ér.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

A Deutsche Bank új, 16 emeletes londoni ultramodern székházát a beruházó Land Securities az eredetileg tervezettnél végül 15 százalékkal olcsóbban, 809 millió fontért tudta csak értékesíteni az ausztrál Lendlease ingatlanhasznosítónak, amely aztán bérbe adja a korábban még 1 milliárd font feletti értékűre becsült épületet a németeknek. Az ügylet elemzők szerint jól mutatja, hogyan hűl le Európa egykor forró ingatlanpiaca. Ebben a helyzetben sok értékesítést elhalasztanak, így például a Bank of Americának a londoni Szent Pál-székesegyház melletti épületét sem dobták végül piacra.

A CBRE Group becslése szerint összességében körülbelül 6 milliárd font értékű londoni irodaállomány értékesítését mondták vissza a kedvezőtlen gazdasági környezetre hivatkozva.

Jelen vannak még a vevők és az eladók is a piacon, de senki sem akarja most táncba vinni a feleket

– mutatott rá a hitelezők óvatosságára Ian Rickwood, a Henley Investment Management ingatlan-magántőke-társaság alapítója. A hitelfelvételi költségek az egekbe szöktek, sokak számára gyakorlatilag elérhetetlenné vált a finanszírozás, és a hitelek törlesztése is egyre több adósnak okoz gondot.

Hans Vrensen, az AEW Capital Management vezetője szerint 24 milliárd eurónyi hitel refinanszírozására lehet szükség a következő három évre az egyesült királyságbeli, német és francia ingatlanok fedezete mellett.

Fotó: Shutterstock



Ennek következményeképpen

kényszereladási hullám söpör majd végig a kereskedelmi és luxusingatlanok körében

– hangsúlyozta Nicole Lux, a Bayes Business School tudományos főmunkatársa.

Úgy tűnik, az értékesítési trend már el is indult, legalábbis erre utal a Vonovia lépése. Az Európa legnagyobb bérlakásállományát hasznosító német óriáscég több mint 13 milliárd eurónyi ingatlant tervez piacra dobni adósságainak csökkentésére, miután részvényárfolyama összeomlott, és hitelköltségei az egekbe emelkedtek.

A kamatok és hozamok emelkedése során még a benchmarknak tekintett német tízéves államkötvény (Bund) hozama is 2,3 százalékpontot nőtt idén, ez pedig nyomot hagy az ingatlanpiacon is. Sue Munden, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint a londoni Deutsche Bank ügylete arra utal, hogy a brit fővárosban elérhető irodai hozamok 4,7 százalékra emelkedtek a korábbi 4 százalékról.

Az állampapírpiaci hozamemelkedést aggódva nézik az ingatlanos cégek is. Ugyanis egy 10 millió dollár bérleti díjbevételt hozó épület akár 100 millió dollárral is kevesebbet érhet, ha a hozamszint 2-ről 2,5 százalékra nő. A bérleti díjak emelésével ugyan átmenetileg stabilizálni lehet az értékeléseket, de a régió gazdaságai már most a recesszió szélén állnak, és a fogyasztók költségei megugrottak. Németországban például már a háztartások több mint 10 százalékának tavaly is kigazdálkodhatatlan terhet jelentettek a lakhatási költségek.

Valószínűleg az infláció meglódulása a projektek csúszásához vezet, a Savills szerint 2026-ra az előre jelzett londoni irodaprojektek átadásának csaknem fele késni fog.

Fotó: Shutterstock



A Bloomberg összesítése szerint az ingatlancégeknek körülbelül 80 milliárd euró értékben járnak le kötvényeik a következő három évben. Idén a befektetők aggódtak a finanszírozások drágulása miatt, és az is kérdéses, hogy az újabb kibocsátások mennyire lesznek népszerűek.

Beszűkültek a banki finanszírozási lehetőségek is,

ugyanis a pénzintézetek óvatosabbak lettek, miután a legutóbbi összeomlás után is egy évtizedbe telt, mire leépítették ingatlankitettségüket. De ha a bankok nyújtanak is finanszírozást, akkor sem olcsón. Június végi adatok szerint ugyanis az Egyesült Királyságban, Németországban és Franciaországban a hitelfelvevők összköltsége megduplázódott a kilenc hónappal korábbi szintjükhöz képest.

Fotó: Shutterstock

Nem hiszem, hogy az ingatlanpiaci szereplőkben tudatosult volna, hogy valóban véget ért az olcsó pénz időszaka, és szerintem azt sem tudják egyelőre, hogy ez a gyakorlatban mit jelent

– mondta Osmaan Malik, a UBS Investment Research ingatlanpiaci vezetője.

