Kelet-Európa hadiipara a hidegháború óta nem látott erővel termel fegyvereket, lőszert és más katonai felszereléseket. A térség kormányai folyamatosan szállítják a felszerelést és a segélyeket Ukrajnának, miközben saját arzenáljukat is modernizálják.

Fotó: Czub press

Ukrajna szövetségesei lassan egy éve, február 24. óta szünet nélkül szállítanak fegyverzetet és hadi eszközöket, amivel saját raktárjaikat is kiürítik. A legnagyobb beszállító természetesen az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, de a térség országai is kiemelkedő mennyiségű felszerelést szállítanak. Lengyelország a harmadik, míg Csehország a kilencedik helyen áll.

Kelet-Európából nem véletlenül érkezik ennyi felszerelés. Oroszország nagyhatalmi játszmája a volt keleti blokk országait egyre óvatosabbá teszi, így Ukrajna megsegítése sokuk számára nemzetbiztonsági kérdés is.

Ukrajna támogatásán van a hangsúly, azonban a konfliktus új lehetőségeket is megnyitott a térség történelmi múltú hadiipara számára.

Figyelembe véve az Ukrajnában folyó háború eseményeit és a környező országok hozzáállását a megnövekedett védelmi büdzsék terén, nagy esély van arra, hogy új piacokra léphessünk be, és az exportból befolyó jövedelmünket is megnöveljük.

– mondta Sebastian Chwalek, a lengyel PGZ vezérigazgatója, amely jelenleg is felszerelést szállít az ukránoknak.

Az állami tulajdonban lévő PGZ több mint 50 fegyver- és lőszergyártó céget irányít, és sok más cégben is részesedése van.

A vállalat 8 milliárd zlotys beruházást tervez a következő tíz évben, ennek nyomán megduplázná háború előtti termelését. Úgy számolnak, hogy 2023-ban ezer Piorun légvédelmi-rendszert gyártana, a korábbi évek pár száz darabjához képest.

Ezzel nincs egyedül. Az orosz támadás után a kelet-európai hadseregek és gyártók azonnal elkezdték kiüríteni a raktáraikat, a főleg a szovjet időkből megmaradt felszereléseket pedig a frontra küldték. A hasonló fegyverzethez szokott ukránok számára ez hatalmas előnyt adott, amíg a modernebb NATO-felszerelés meg nem érkezett Nyugatról. A fegyvergyárak azóta szünet nélkül üzemelnek, a régi és új felszerelések az ukrán mellett a hazai hadseregeket is ellátják.

Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Csehszlovákia volt a kommunista blokk második legnagyobb fegyvergyártója, és ma is nemzetközileg elismert szereplője a szektornak.

A Cseh Köztársaság a fegyverexport egyik nagyhatalma volt, és van elég szakemberünk, alapanyagunk és gyártósorunk, hogy tovább növeljük a termelést. Ez egy nagy lehetőség számunkra, hogy növeljük a készleteket, miközben az ukránokat is ellátjuk a régi szovjet felszereléssel. Ezzel megmutathatjuk más országoknak, hogy megbízható partnerek vagyunk a hadiiparban

– mondta Jakob Landovsky, az ország NATO nagykövete.

A háború kezdete óta Ukrajna majdnem 50 milliárd korona értékben kapott fegyvereket és felszerelést cseh vállalatoktól, ennek 95 százaléka kereskedelmi szállítmányként érkezett meg.

Utoljára 1989-ben volt ilyen magas az ország hadiexportja, a megnövekedett teljesítmény rengeteg új munkahelyet teremt, ami különösen jól jön a mostani válságos időszakban.

A Szovjetunió összeomlása óta a térség országaiban egyre kisebb hangsúlyt fektettek a haderőfejlesztésre, még a NATO-csatlakozás után is. Nyílt orosz agresszióra kevesen számítottak, és most Kelet-Európában is nagy lemaradást kell bepótolni. Az alvó hadiipar azonban gyorsan újjáépíti magát, és az ukránok támogatása mellett saját hadseregeiket is modernizálni fogják.

Felszerelést gyártani Ukrajnának sokkal több, mint jó üzlet. A cseh lakosság nagy része még emlékszik az 1990 előtti orosz megszállásra, és nem akarunk orosz katonákat a határaink közelében látni

– mondta Andrej Cirtek, a Czechoslovak Group szóvivője. A vállalat a fegyvergyártás mellett páncélos járművek átalakításával is foglalkozik, a háború kezdete óta pedig megduplázták a bevételeiket.

A regionális hadiipari fellendülésből Magyarország sem maradt ki, páncélosok, kézifegyverek gyártása mellett Zalaegerszegen indulhat el a Rheinmetall-lal a Lynx harcjárművek gyártása.