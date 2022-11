Magyarország a tervezettnél is hamarabb teljesítheti a NATO-célt Akár a 2024-es vállalás előtt egy évvel is elérheti Magyarország a 2 százalékos GDP-arányos ráfordítási értéket. Az idén minden rekordot megdöntenek a honvédség kiadásai, miután a büdzsében ezermilliárd forintot tervezett be a kormány. Ezzel Magyarország a NATO átlagát is hozza 2022-ben.