Joe Biden amerikai elnök nem tekintette bizonyítottnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentését arra vonatkozóan, hogy Ukrajnának semmilyen szerepe nem volt ahhoz, hogy kedden rakéták csapódtak be Lengyelországban – áll a Fehér Ház közleményében.

Biden nem hisz Zelenszkijnek a rakétaügy kapcsán.

Fotó: Handout / Ukrainian Presidential Press Service / AFP

Korábban Zelenszkij kijelentette, hogy biztos benne, hogy országának nincs köze a két halálos áldozattal járó incidenshez. Egyúttal kérte azt is, hogy Ukrajna képviselői is nyomozhassanak a helyszínen, és bizonyítékokat akar – számolt be a Ria.

Kedd este két ember meghalt Lengyelországban, amikor az ukrán határhoz közeli Przewodów városban rakéta csapódott egy gabonaszárítóba. Bár világszerte ment a találgatás arról, hogy mi történhetett a NATO-területet ért találat során, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy orosz rakétadarabok és ukrán elfogórakéta csapódott be Lengyelországban.

Szerda este előbb Varsó, majd a NATO is megerősítette, hogy minden bizonnyal nem volt szándékosság az incidens mögött.

Az orosz védelmi minisztérium közleményében jelezte, hogy a hadserege nem hajtott végre csapást az ukrán–lengyel határ közelében lévő célpontokra, és minden erre utaló nyilatkozat provokáció. A minisztériumi kommüniké szerint az esemény helyszínéről közzétett fotók alapján arra lehet következtetni, hogy egy ukrán rakéta roncsairól van szó.

Amint arról Joe Biden a G7-ek vezetőinek rendkívüli ülésén is beszélt, az előzetes adatok nem erősítik meg, hogy a leesett rakétát orosz csapatok indították volna. A Pentagon kijelentette, hogy nem spekulációval, hanem tényekkel kívánnak operálni, amelyek tisztázására lesz is lehetőségük az illetékeseknek.