Fagyos tél előtt áll a világgazdaság a külföldön működő német vállalatok szempontjából, elsősorban az ukrajnai háború és Kína szigorú járványvédelmi politikájának gazdasági következményei miatt, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége (DIHK) szerint.

Fotó: AFP

A külföldön működő német vállalatok szerint azonban az egész világon Európában és Németországban ítélik a legrosszabbnak a kilátásokat – ezt már a német külkereskedelmi kamarák, azaz az AHK World Business Outlook csütörtökön megjelent aktuális kiadványa állítja, több mint 3100 cég megkérdezése alapján.

A felmérés szerint majdnem minden második vállalat, vagyis 47 százalékuk gazdasági visszaesésre számít külföldi működési területén.

Ennél többen, azaz 65 százaléknyian csak 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány kezdetén számítottak a gazdasági aktivitás lassulására.

Ezzel szemben csak 17 százalékuk várja, hogy a következő tizenkét hónapban javulni fog a gazdasági helyzet a fogadó országban,

és míg a kilátások Európában különösen borúsak, a Kínán kívüli ázsiai és csendes-óceáni térségben, Afrikában, a Közel-Keleten, Dél- és Közép-Amerikában, valamint Észak-Amerikában jóval kisebb a rosszkedv.

Mindennek ellenére a nemzetközi porondon működő német vállalatok mintegy fele, azaz 45 százaléka továbbra is bizakodóan ítéli meg saját helyzetét, miután az előző felmérés szerint 48 százalékuk látta így. Másik 45 százalékuk pedig éppúgy kielégítőnek ítélte meg a helyzetét, ahogy az előző felmérésben is. Rosszabb helyzetről számolt be 10 százalékuk, míg a tavaszi felmérésben az arányuk 11 százalék volt.

Volker Treier, a DIHK külgazdasági igazgatója elmondta, hogy ötből bő két vállalat az ellátási láncokban továbbra is makacsul fennálló zavarokban látja az egyik legnagyobb kockázatot külföldi tevékenységére nézve, ami elsősorban a járványellenes szigorú kínai korlátozásokra vezethető vissza.

Kockázati tényezők emellett a nyersanyagok és az energia világpiacán fellépő zavarok is, amelyekben vagy kiváltó okként, vagy súlyosbító tényezőként szerepel az ukrajnai háború.

A nemzetközi telephelyeken működő vállalatok még mindig eléggé bizakodók saját üzletmenetük alakulását illetően, hiszen a vállalatok 37 százaléka számít jobb üzletmenetre a következő 12 hónapban, szemben a tavaszi felmérésben kimutatott 42 százalékkal. Az aktuális helyzet változatlanságára 42 százalék számít, romlására pedig 21 százalék, a tavaszi 15 százalék után.

A DIHK 2022. őszi üzleti felmérése szerint a belföldi német vállalatoknak ugyanakkor

mindössze 8 százaléka számít jobb üzleti környezetre a következő tizenkét hónapban, míg 52 százaléka rosszabbra.