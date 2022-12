Magánbefektetőkre lesz szüksége az eurózóna kormányainak, mert az Európai Központi Bank (EKB) sem bír már a felhalmozott adósságaikkal.

Fotó: Marian Weyo / Shutterstock

A reménybeli magánbefektetőknek több mint 400 milliárd eurónyi adósságot kellene átvállalniuk a kormányoktól, hogy azok elkerüljék a még eddiginél is nagyobb gondokat.

A kormányok ugyanis az idei brutális infláció és energiaár-emelkedés kapcsán be kellett hogy avatkozzanak a piacba, különböző támogatásokon és segélyeken keresztül, ami kimerítette a tartalékaikat.

Eddig az egyre csak görgetett adóssághegyeket az Európai Központi Bank (EKB) készséggel felvásárolta a stabilitás elősegítéseképpen, de most már olyan szinteket ért el a helyzet, hogy kénytelenek fokozatosan megszabadulni a több ezermilliárd eurónyi adósságtömegtől. Az EKB ugyan visszaforgatja majd a lejáró adósságok egy részét, de még így is havi 15 milliárd euró értékben csökkenti a mérlegében lévő kötvényállományt március és június között. Ez ugyan hatalmas összeg, de még így is eltörpül 5 ezer milliárd eurós kötvénypakettje mellett.

A Bank of America számításai szerint jövőre több mint kétszer annyi új adósságot kellene felvásárolnia a piacnak, mint az eddigi rekord volt, egy évtizede.

A német kormány az új esztendőben minden bizonnyal rekord nagyságú adósságállományt kell hogy piacra dobjon – mindezt folyamatosan emelkedő kamatszint mellett. A német hozamok idén már 250 bázisponttal emelkedtek, az olaszok 300-al, és minden bizonnyal még tovább emelkednek az EKB valószínűsíthető jövőbeli kamatemelései miatt.

A BNP Paribas, a Deutsche Bank és a Citigroup elemzői is további hozamemelkedést valószínűsítenek. A BNP várakozásai szerint a német 10 éves kötvények további 45 bázispontos hozamemelkedésre számíthatnak az első negyedévben, ami 2,75 százalékos hozamszintet jelent.

De az olasz helyzet sem sokkal fényesebb. Az ő kötvényhozamaik már most 4 százalék felett járnak, ami jogosan aggasztja a befektetőket, mert kétségessé teszi a fenntarthatóságot.

Jelentősen emelkednek a 10 éves kötvényhozamok

A kormányok számára ugyanakkor egyelőre csupán a hozamok növelése jelenthet reménysugarat, majd idővel bízhatnak a recesszió elérkeztében, ami jó esetben csábítóbbá teheti a kötvények részvényekhez viszonyított általában véve relatíve alacsonyabb hozamát.

A legnagyobb európai alapkezelő, az Amundi egyik elemzője szerint, ha egy viszonylag sekély gazdasági visszaesés következik be, akkor akár még kifejezetten csábító is lehet az eurózóna a befektetők számára.

A holland adósságkezelő vezetője, Saskia van Dun szerint a kormányok előtt álló legnagyobb probléma az időzítés és a lejárati idők helyes megállapításának kérdése lesz. Ahhoz ugyanis, hogy sikeresen vevőket tudjanak találni kötvényeik számára, jókor és megfelelő mértékű hozamemelést kell végrehajtsanak, de arra is figyelniük kell, hogy ne vállalják túl magukat a jövőbeni törlesztéseknél.

Az elmúlt napokban már a hírhedten visszafogott Japán Központi Bank is kénytelen volt emelni a 10 éves irányadó kötvény hozamingadozásának célsávját, ami jól mutatja a probléma globális jellegét.