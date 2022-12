Elharapódzott az energiaválság Németországban, a klímavédelmi célokat félreteszik, és jobb híján növelik a szén felhasználását az energiatermelésben. Jövőre a szénimport várhatóan tovább emelkedik, miután az idén hatéves csúcsra nőtt – derül ki a Bloomberg adataiból.

Ismét a brikett jelenti a megváltást a német energiatermelésben

Persze nem csak Németország nyúl vissza a tradicionális energiaforráshoz.

Szerte a világon nő a szénhasználat, ugyanis a szennyező tüzelőanyag viszonylag olcsó, használatával az országok meg tudják óvni gazdaságaikat a teljes összeomlástól. Németország példája jól bizonyítja, hogy a rövid távú energiabiztonság felülkerekedik a hosszabb távú klímacélokon – remélhetőleg csak átmeneti időre.

A Nemzetközi Energiaügynökség gázipari üzletágvezetőjének szavai jól leírják a helyzetet. Carlos Fernandez Alvarez szerint:

Az országok be akarják tartani éghajlatváltozással kapcsolatos vállalásaikat. De amikor a kérdés az, hogy felkapcsoljuk-e a villanyt, vagy menjen-e otthon a hűtő, akkor mindenki rávágja, hogy igen, bármi áron.

Változatlan célok

Németország a mostani helyzettől függetlenül hivatalosan azt tervezi, hogy 2038-ra teljesen megszünteti a szénfelhasználást, de a jelenleg kormányzó koalíció ennél még ambiciózusabb, 2030-as céldátumról beszél. A Destatis, a szövetségi statisztikai hivatal szerint viszont

Németország saját áramfelhasználásának több mint harmadát szénerőművekben állítja elő, a harmadik negyedévben a széntüzelésből származó villamos energia mennyisége 13 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az ambiciózus klímacélokat némileg árnyalták a gazdasági minisztérium szóvivőjének szavai, aki sikerként könyvelte el, hogy a válsághelyzetben az ország csökkentette a földgázfelhasználást. Hangsúlyozta azt is, a kibocsátás növekedése átmeneti lesz, mert felgyorsították a megújulók részarányának növelését.

Fotó: Shutterstock

Francia atom vagy német szén?

A német szénhasználat növekedésében külső tényezők is szerepet játszanak. Franciaországban lassabban halad az atomerőművek karbantartása, és a reaktorok visszakapcsolása, így tehát amellett, hogy Németország csökkenteni szeretné a gázfelhasználást a hagyományos energiaexportőr szomszédos ország most behozatalra szorul, amit a legegyszerűbben a közeli Németországból vásárolhat meg. Erre egyébként 1990-óta nem volt példa.

A gáz ára jelentősen csökkent a nyári csúcsokhoz viszonyítva, de a szén égetése még mindig kedvezőbb energiatermelési forma, mint a viszonylag „tiszta”, kevés káros melléktermékkel járó gáztüzelés. A helyzet átmeneti, de nem biztos, hogy rövidtávon visszarendeződés várható a Perret Associates energetikai tanácsadó cég vezetője szerint. Guillaume Perret szerint

a szén meghatározó marad mindaddig, amíg olcsóbb, mint a gáz,

márpedig ez a belátható jövőben valószínűleg így is mard. Így iparági elemzők nem zárják ki azt sem, hogy a szenes blokkok még 2024 végén is üzemben maradnak. Erre utal az is, hogy Törökország mellett Németország az egyetlen, amely növeli szénimportját jövőre.

Csak pislákol a gázláng az alagút végén

Ebben a hónapban a világ egyik legfejlettebb gazdasága ugyanolyan szennyezővé vált, mint Dél-Afrika, vagy éppen India, ahol szintén a szén az áramtermelés meghatározó alapanyaga. A csendes időjárás miatt még a szélkerekek is lassabban forogtak, azaz visszaesett az energiatermelésük– derül ki az Electricity Maps nevű, hálózati adatokat összesítő alkalmazásból. Vannak persze biztató jelek is, ugyanis a gáz ára csökkent, és az enyhe időjárás miatt kevesebbet kellett fűteni a kontinensen. Így a gáztartalékok időarányosan csúcson vannak, és a cseppfolyósított földgázbehozatal is rekordot ért el. Ugyanakkor a legtöbb szakértő abban egyetért, hogy

a földgáztárolók feltöltése szempontjából a jövő nyár lesz a legnehezebb, ugyanis már egyáltalán nem jön gáz Oroszországból, és jelentős LNG-készletek felszabadítására is várni kell egészen 2026-ig.

Habár a francia atomerőművek messze nem termelnek a megszokott szinten, míg november elején kapacitásuk fele működött, mostanra teljesítményük csaknem 70 százalékát adják le. Valószínűleg Németországban is kitolják a még üzemelő három atomreaktor „nyugdíjazását” az eredetileg eltervezett áprilisi dátumról.

Csak lassan újul meg

Ha a globális energiaellátást nézzük, az idei év slágerszava a „megújuló energiaforrás” lehetett. Bármilyen nagy jövő előtt is állnak a zöld energiaforrások a globális energiaellátásban, egyelőre még a környezetbarát forrásból származó energia részaránya alacsony. Ez akár meg is lephet sokakat, ugyanakkor egy számadat alátámaszthatja az állítást: miközben korlátlan forrást költenek el a megújuló energiaforrások jobb kihasználására, a kimagaslóan fejlett Németország 2,9 százalékkal növelte zöld energiatermelését a harmadik negyedévben. (Ugyanebben az időszakban a szénégetésből megtermelt energia 13 százalékkal nőtt).