Korábban soha nem tapasztalt mennyiségű leállással szembesült az EDF francia közműszolgáltató a javítási munkálatokat követően nukleáris reaktorparkjában, ami 30 éves mélypontra csökkentette a teljesítményt, és súlyos aggodalmakat okozott. A helyzet a szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhetően novemberben nem okozott problémát, mivel csökkent a villamosenergia-felhasználás, a hőmérséklet azonban hétfőn visszaesett Franciaországban is, és várhatóan ezen a héten és jövő héten is nulla fok körül lesz.

Órákig tartó áramkimaradások lehetnek, ha nagy a különbség a kereslet és kínálat között.

Fotó: Francois Laurens / AFP

Hétfőn még nem okozott áramkimaradást a hideg, mert nőtt az import a szomszédos országokból, és növelték a gáztüzelésű erőművek termelését is. Az elektromos hálózatot üzemeltető RTE külön appot fejlesztett ki, amely mutatja a fogyasztási csúcsokat és a leállások valószínűségét, és egyelőre nem jelez veszélyt. A kormány felszólította az embereket, hogy minél többen töltsék le az alkalmazást, és azon keresztül figyeljék, mikor érdemes csökkenteni a felhasználást.

Natalie Gert, a Refinitive elemzője szerint a fogyasztás hétfőn várhatóan 73 gigawatt körül mozog, a hideg miatt azonban december 12-én elérheti a 80 gigawattos csúcsot, miközben a szélenergia-termelés az előrejelzések szerint elmarad a megszokott szinttől.

Ha a nukleáris erőművek termelése marad a jelenlegi 37-38 gigawatton, akkor jelentős hiány keletkezik – figyelmeztetett a Reutersnek nyilatkozva.

A kabinet az elmúlt napokban már jelezte, hogy a hidegebb napokon lehetnek áramkimaradások, ha különbség lesz a kereslet és a kínálat között, de azzal nyugtattak, hogy azok nem tarthatnak két óránál tovább, és előre jelezni fogják, mikor következnek be. „Először is tisztázzunk valamit: ne essen senki pánikba! Jogos, hogy a kormány felkészüljön a szélsőséges esetekre, ami azt jelentené, hogy naponta néhány órára lekapcsolják az áramot, ha nem lenne elég áramunk” – nyilatkozta a hét végén a TF1 televíziónak Emmanuel Macron elnök.

Az 56 francia atomreaktor felét leállították az idén karbantartás miatt, és a munkálatok befejezése folyamatosan csúszott. A hét végén jelentették be, hogy a tervezettnél kilenc nappal később, december 23-án indítják újra az 1,3 gigawattos St. Alban 2 reaktort, a Chooz 2-t pedig 11 nappal később, január 22-én; ez utóbbiban találtak stresszkorróziós problémát. Három másik reaktor újraindítása is csúszik, de remélhetőleg csak egy nappal, keddre.