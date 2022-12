2023. január 1-jétől az Ukrán Nemzeti Bank megkezdi a 2003–2007-ben kibocsátott, 5, 10, 20 és 100 hrivnya címletű papírpénz kivonását a forgalomból – számolt be a kárpátaljai Kárpáti Igaz Szó hírportál.

Számos hrivnyabankjegyet kivonnak a forgalomból.

A központi bank sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a forgalomból kivont papírpénzek helyett a 2018-ban kiadott 5 és 10 hrivnyás címletű pénzérmék, valamint az új generációs 20 és 100 hrivnya címletű bankjegyek kerülnek forgalomba.

A jegybank célja ezzel a döntéssel a forgalomban lévő készpénz minőségének javítása, valamint a készpénzes elszámolás megkönnyítése. Ez utóbbin azért segít ez a lépés, mert az azonos címletű de eltérő külsejű bankjegyek nagy száma zavaró, és időigényes számításokat kíván a használóktól.

A szomszédos ország lakosainak attól azonban nem kell tartaniuk, hogy a náluk lévő papírpénzek értéküket veszítenék. A fent említett bankjegyek továbbra is érvényes fizetőeszközök maradnak Ukrajnában, az állampolgárok továbbra is korlátozás nélkül fizethetnek velük, a bankok és a kereskedelmi egységek is elfogadják őket.

A hrivnya 1996. szeptember 2. óta Ukrajna hivatalos fizetőeszköze.