A világ vezető autócsipgyártója hétfőn jelentette be, hogy kedden megnyitja pekingi üzemét, de a leállás miatti kiesést képes pótolni a meglévő készletekből, így nem számít nagyobb problémákra az ellátásban. A gyártást pénteken állították le az üzemben, amely főként ipari és háztartási gépekhez állít elő félvezetőket.

A koronavírus-járvány miatt pénteken állt le a termelés a pekingi üzemben.

Fotó: AFP



A nagy külföldi gyártók közül eddig csak a Renesast érintették a koronavírus-korlátozások miatti leállások, és bár ez alig pár napig tartott, a Reuters szerint a japán cég esete mutatja, hogy a súlyosbodó helyzet mindenkire kihat. A szigor ugyan jelentősen enyhült, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy a járvány gyorsan terjed országszerte. Közegészségügyi szakértők szerint Kína most fogja majd megfizetni annak az árát, hogy a zérótolerancia politikája miatt a lakosságban nem tudott kialakulni természetes immunitás a koronavírussal szemben, és alacsony az idősek átoltottsága.

A Renesas állítja elő a világ autógyártói által használt mikrovezérlő csipek mintegy harmadát, és egyike a sok nagy japán gyártónak, amelyek Kínában is működnek. A cégnek az ország keleti részén található Szucsou városában is van egy üzeme. A kínai gyártásban fellépő bármiféle zavar kellemetlen lehet a japán autóipari vállalatok számára, mivel jókora kapacitást működtetnek a világ második legnagyobb gazdaságában. „A koronavírus terjedése miatt továbbra is alkatrészhiány van, és egyes kínai gyárak módosítják a termelésüket” – ismerte el a hírügynökségnek a Toyota egyik szóvivője, míg a Nissan egyelőre nem nyilatkozott.

A Renesas a nagy külföldi cégek közül az első, amelynek le kellett állítania a gyártást.

Fotó: AFP



Aggódhat a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója, a Foxconn is, amely az Apple legnagyobb beszállítója, és várhatóan 25 millió tajvani dolláros pénzbírságra számíthat, mert Tajpej engedélye nélkül fektetett be egy kínai félvezetőgyártó cégbe.