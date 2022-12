Feltárták a Kovikta gázmezőt, felpörgetik a kínai gázszállításokat

Egyre több gáz kerül a Power of Siberia gázvezetékbe, ezt szolgálja a Kovikta gázmező feltárása is – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök. A most feltárt mező a legnagyobb Kelet-Oroszországban. A szankciókkal sújtott állam 2019 végén kezdte meg a Kínába irányuló vezeték használatát, tavaly mintegy 10 milliárd köbméter gázt szállított, és várhatóan 2025-re éri el teljes, évi 38 milliárd köbméteres kapacitását. Jelenleg Oroszország Kína harmadik legnagyobb gázszállítója, ugyanakkor Putyin már februárban megállapodott arról, hogy további 10 milliárd köbmétert értékesítenek egy Kína észekkeleti részébe tartó kisebb vezetéken keresztül. Oroszország egy másik jelentős vezeték, a Power of Siberia 2 megépítését is tervezi Mongólián keresztül, így évente további 50 milliárd köbméter gázt tudna Kínába juttatni.