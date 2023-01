Miután a tavalyi szállítások elmaradtak a várakozásoktól, a Tesla a múlt héten Kínában csökkentette az árait, amit aztán magyar idő szerint péntek hajnalban az Egyesült Államokban és több európai országban is leárazás követett.

Fotó: Getty Images

Az amerikai leárazások a Model 3 és a Model Y esetén 6 és 20 százalék között mozogtak, ami nem tartalmazza a tavaly elfogadott klímacsomag keretében nyújtott 7500 dolláros állami támogatást. A cég felső kategóriás járművei, a Model X és a Model S is olcsóbbak lettek a tengerentúlon.

A kereslet elapadását Európában is karácsonyt követő akciókkal kívánja orvosolni Elon Musk cége, a legnagyobb forgalmat adó Model 3 és Model Y ára az extrák függvényében 1 és 17 százalékkal csökkent. A Tesla Ausztriában, Svájcban és Franciaországban is hasonló lépéseket tett. Magyarországon a Model 3 ára 2-3 millió, a Model Y ára pedig több mint 5 millió forinttal is csökkent az e-cars.hu információi szerint.

A leértékelés és az idén életbe lépő állami támogatás együttesének hatására az amerikaiak számára 31 százalékkal lett olcsóbb a nagy hatótávolságú Model Y. Az árcsökkenésre azért is szükség volt, hogy az ötüléses Model Y is jogosulttá váljon a támogatásra, és a leértékelés eredményeként a nagy hatótávolságú változatra már elérhető a kedvezmény.

A vállalat összes nagy piacát érintő árcsökkentés alapvető változást jelez a cég stratégiájában,

amely korábban a kereslet utolérésével küzdött. Azonban a legfrissebb amerikai adatok már a készletek felgyűlésére utaltak, miközben a használt Teslák is egyre olcsóbban keltek el – írja a Reuters.

Ez az első komoly intézkedés a cég részéről, miután a kínai és ázsiai működés élén álló Tom Zhu az amerikai termelés és forgalmazás felügyeletére is megbízást kapott. A múlt heti kínai leárazás mértéke a Model 3 és Y esetén 13–24 százalék volt szeptemberhez képest.

Elemzők a kínai intézkedés kapcsán a kereslet élénkülését prognosztizálták, amely a helyi vetélytársakra – mint a piacvezető BYD – is nyomást helyezhet, ám árverseny kialakulásához is vezethet a legnagyobb villanyautó-piacon. Hasonló a helyzet Európában, noha a múlt hónapban a legkeresettebb elektromos autó Németországban még a Tesla Model 3 volt, és Model Y volt a második helyen, ám a Volkswagen már ott lohol az amerikai cég nyakában.