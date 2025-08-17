Szédületes hatása lehet az orosz-ukrán békének a magyar részvényekre - ezek a papírok lehetnek a legnagyobb nyertesek

Magyar idő szerint péntek késő éjszaka vette kezdetét a Putyin–Trump-csúcstalálkozó Alaszkában, a befektetők pedig hatalmas várakozásokkal figyelték a fejleményeket: az optimisták egy ukrajnai fegyverszünet bejelentését várták, a pesszimisták pedig legalább egy minimális enyhüléssel számoltak a két ország fagyos viszonyában. A Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) hatalmas nyomást generált az elmúlt években az ukrajnai háború, így a magyar befektetők számára is kulcsfontosságú volt a megbeszélés kimenetele.
A pesti tőzsde az orosz–ukrán háború kitörésekor hatalmas esésbe kezdett, a BUX index 54 ezer környékéről 37 ezer pontig szakadt hetek leforgása alatt. A lendületes leértékelődés mögött a szomszédban kitört háború által kiváltott befektetői félelmek álltak: nem volt ugyanis ismert, mekkora hatással lesz a háború a magyar gazdaságra, a magyar vállalatok működésére, vagy a beruházások és fejlesztések alakulására. A befektetők ezen félelmektől hajtva nagyszabású kitettségcsökkentésbe kezdtek a magyar piacon, igyekeztek minél több érdekeltségüktől megválni, hogy minimalizálni tudják a kitettségükből fakadó lehetséges kockázatokat.
Az eladási hullám azokat a cégeket különösen keményen érintette, amelyek eredménytermelésük jelentős részét a háború által érintett országok valamelyikében, akár Ukrajnában, akár Oroszországban bonyolították le – félő volt ugyanis, hogy a vállalatok nem fogják tudni kihozni profitjukat, eszközeiket az érintett országokból, akár az európai szankciók, akár a kormányzati beavatkozások miatt, így hatalmas léket kap működésük, ami ismét az eredménytermelést vágta volna meg, ami ismét csak a részvények leértékelődésében csúcsosodott volna ki.
A befektetők azonban, ahogy a napok hetekké, majd hónapokká és évekké váltak, fokozatosan visszatértek a piacra, és a háború kitörése utáni szintekhez mérten közel háromszorosára emelték a BUX indexet 2025 közepére.
A pesti parkettől való befektetői menekülést jól példázza, hogy hány évnyi profitot voltak hajlandók a befektetők kifizetni egy adott időszakban a BÉT cégeinek részvényeiért, azaz hogy alakult az index P/E (részvényárfolyam/egy részvényre jutó eredmény) rátája. A BUX P/E-je
A BÉT nagyjai nemrég tették közzé második negyedéves eredményeiket, melyek a Mol kivételével bombaerősen sikerültek – az olajipari vállalat alulteljesítése nélkül profitrekord is születhetett volna a kumulatív nyereséget tekintve. A friss eredmények után a SimplyWallSt számításai szerint a parkett P/E-je 8,9-re emelkedett, ami már az ötéves átlag felett jár, a befektetői lendület így nemcsak a BUX újabb és újabb történelmi csúcsdöntéseiben csapódik le, de az értékeltségek egyre egészségesebbé válásában is.
Azt azért érdemes hozzátenni, hogy a globális tőkepiacot tekintve a 8,9 messze nem mondható borsos árazásnak, az S&P 500 például 28 körül forog, a régió legnagyobb piaca, a lengyel WIG pedig 19-es szorzó mellett.
Abban a magyar tőzsdét követő elemzők többsége minden bizonnyal egyetért, hogy az orosz–ukrán háború lezárása hatalmas lökés adhat a piacnak a további emelkedésre, hiszen leemelné végre a geopolitikai diszkontot a részvényekről, így azonnal újabb csúcstámadásra tudná ösztökélni a vállalatok kurzusát. Pontos számokat előzetesen nehéz mondani, hiszen nem lehet precízen tudni, mekkora részét árazták már be a piacok a békének az elmúlt évek szakadatlan emelkedésével a részvényekbe, egy-egy cégnél ugyanakkor elég jó becsléseket lehet tenni a potenciális felfutás mértékéről.
Nagy András, az Erste részvényelemzője például az Arbitrázs múlt heti adásában úgy fogalmazott,
ha az OTP esetében nem kellene számolni a geopolitikai diszkonttal, akkor egy 36 ezer forintos részvényárfolyamot sem lenne túlzás elképzelni a cégnél,
ami a jelenlegi szintekhez mérten egy közel 20 százalékos potenciált jelentene a kurzus számára.
Ahogy az is valószínű, hogy a szintén jelentős oroszországi piaccal rendelkező Richter, melyet az elmúlt hónapokban már sokszor úgy tűnik, az ág is húz, szintén levegőhöz juthatna, és a Mol esetében sem szabad lebecsülni a háborús diszkont jelenlétét, az olaj ellátási láncai ugyanis jelenleg visszafogott mértékben ugyan, de folyamatosan ki vannak téve a veszélynek, akár egy-egy célt tévesztett csapás, akár egy szándékos szabotázsakció által, a befektetők így az olajipari vállalatunknál is árazhatják valamelyest a bizonytalanságot.
A békének azonban más nyertesei is lennének a magyar piacon, a szakértők ide sorolják például a Masterplastot is, melynek termékei építésialapanyag-gyártóként jelentős keresleti ugrást élhetnének meg a háború sújtotta területek újjáépítésének megkezdődésével.
