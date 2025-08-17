Luxusszigetek: kiderült, hova utaznak pihenni a leggazdagabbak

A világ legdrágább turisztikai desztinációi továbbra is a luxus és az exkluzivitás iránti keresletet tükrözik. Bár a magas költségek sokak számára elérhetetlenné teszik ezeket a helyeket, azok számára, akik megengedhetik maguknak, egy életre szóló élményt kínálnak. A prémium szolgáltatások és a lenyűgöző tájak kombinációja ideális úti célokká teszi ezeket a desztinációkat a luxus iránt érdeklődő utazók számára. Az Origo cikkéből kiderült, melyek a legdrágább nyaralóhelyek a világon.

A legdrágább nyaralások a a luxus és a természet tökéletes egyensúlyát kínálják / Fotó: Only France via AFP

A luxus és a természet harmóniája

Antigua és Barbuda két szigete a Karib-tenger másik gyöngyszeme, amely

a luxus

és a természet

tökéletes egyensúlyát kínálja. A szigetek számos privát villát és üdülőhelyet kínálnak, ahol a vendégek élvezhetik a személyre szabott szolgáltatásokat és a lenyűgöző tájat. A magas szintű szolgáltatások és a kizárólagos élmények magas költségekkel járnak, így Antigua és Barbuda is a legdrágább úti célok között szerepel. Az árak a szálláshelyek típusától és szolgáltatásaitól függően változnak, de egyes helyeken akár 337 ezer forint/éj is lehet.

A luxus és a tenger harmóniája

A Maldív-szigetek a világ egyik legismertebb luxus úti célja, amely a fehér homokos strandjaival, kristálytiszta vizével és privát vízibungalóival vonzza a tehetős utazókat. A szigetek számos ötcsillagos üdülőhelyet kínálnak, ahol a vendégek élvezhetik a személyre szabott szolgáltatásokat, beleértve a magánmedencéket, személyi szakácsokat és privát strandokat. Ezek az exkluzív élmények magas költségekkel járnak, így a Maldív-szigetek a világ egyik legdrágább úti céljává vált. Az árak az üdülőhelyek típusától és szolgáltatásaitól függően változnak, de egyes helyeken akár 1,2 millió forint/éj is lehet.

