Mintha csak egy motivációs ülésen lettek volna - másfél órát tárgyalt a "hajlandók koalíciója", majd Macron kijelentette: Félni kell tőlünk!

A nyugati sajtó szerint, Ukrajna-párti, magyar fogalmak szerint háborút támogató európai koalíció országainak vezetői megerősítették támogatásukat Kijev és Oroszország közötti békemegállapodás megkötésében, mielőtt egy magas szintű európai küldöttség Washingtonba utazik, hogy tárgyaljon Donald Trump amerikai elnökkel.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az uniós vezetőinek videokonferenciája délután fél 5 körül kezdődött és másfél óra után ért véget. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke később az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy Európa és az Egyesült Államok egysége létfontosságú Ukrajna tartós békéjének eléréséhez. Üdvözölte az Egyesült Államok azon hajlandóságát, hogy részt vegyen Kijev biztonsági garanciáinak nyújtásában - mindezt immár lényegében a pálya széléről tette.

Macron szerint Oroszországnak félnie kell tőle

Emmanuel Macron francia elnök egy sajtótájékoztatón kiállt Oroszország maximális követeléseinek elutasítása mellett. „Csak egyetlen állam van, amely olyan békét javasol, amely egyben kapituláció is lenne: Oroszország” – mondta Macron.

Kemény álláspontot kért Európától Moszkva követeléseivel szemben. „Ha ma gyengeséget mutatunk Oroszországgal szemben, új konfliktusok alapjait rakjuk le” – mondta Macron. „Ha Európa szabad és független akar lenni, félniük kell tőlünk, és erősnek kell lennünk” – tette hozzá a francia vezető.

Helyet foglalnának a tárgyalóasztalnál, de...

A pénteki alaszkai csúcstalálkozó után Európa attól tart, hogy Trump egyértelműen Moszkva álláspontja felé közeledik. Az uniós vezetők ezért most sietve Washingtonba utaznak, hogy Volodimir Zelenszkijjel együtt próbálják mederben tartani az amerikai politika fordulatát. A konferencia előtt az ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével tartott sajtótájékoztatót, ahol leszögezték: béke csak olyan feltételek mellett születhet, amelyek „nem jutalmazzák meg Oroszországot a háború kirobbantásáért”.

Sajtóinformációk szeirnt ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök először személyesen kíván találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel , majd csak ez után engedné a tárgyalóasztalhoz az Európai Unió (EU) vezetőit. „Trump kezdetben csak az ukrán elnököt fogadja. Csak ezt követően csatlakoznak hozzá az őt kísérő vezető uniós politikusok. A program egy munkavacsorát és egy többórás, kibővített formátumú megbeszélést is tartalmaz” – közölte a német Bild.