Deviza
EUR/HUF395.26 -0.04% USD/HUF337.95 +0.03% GBP/HUF458.3 +0.05% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF92.82 -0.02% RON/HUF78.12 +0.04% CZK/HUF16.14 -0.15% EUR/HUF395.26 -0.04% USD/HUF337.95 +0.03% GBP/HUF458.3 +0.05% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF92.82 -0.02% RON/HUF78.12 +0.04% CZK/HUF16.14 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Jaguar Land Rover
Range Rover Sport
autó
baleset
Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal

Széleskörű visszahívást jelentett be egy patinás autógyártó

A Jaguar Land Rover bejelentette, hogy egy potenciális meghibásodás miatt visszahív több mint 120 ezer Range Rovert.
Világgazdaság
2025.08.17, 20:20

A Jaguar Land Rover több mint 120.000 Range Rover és Range Rover Sport járművet hív vissza az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) tájékoztatása szerint. Az NHTSA közleménye alapján a Jaguar Land Rover az első felfüggesztés csuklóinak megrepedése miatt hívja vissza a járműveket, ami a lengőkar leválását okozhatja, és balesetet okozhat– írja az Origo.

Range Rover
Az első felfüggesztés esetleges meghibásodása miatt hívnak vissza több mint 120 ezer Range Rovert / Fotó: shutterstock

A visszahívás a következő évjáratú Range Rover modelleket érinti:

  • 2014-2017 között gyártott Range Rover,
  • 2014-2017 között gyártott Range Rover Sport.

A potenciálisan érintett járművek száma: 121 509 – írja a USA Today.

A visszahívott járműveket a kereskedők ingyenesen átvizsgálják, és szükség szerint kijavítják vagy kicserélik a meghibásodott alkatrészeket.

A visszahívásokról szóló értesítő leveleket várhatóan szeptember 30-ig e-mailben küldik el a tulajdonosoknak.

Megkerestük a márka magyarországi importőrét, hogy az intézkedés érinti-e a magyar Range Rover tulajdonosokat – erről itt olvashat bővebben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu