Széleskörű visszahívást jelentett be egy patinás autógyártó

A Jaguar Land Rover több mint 120.000 Range Rover és Range Rover Sport járművet hív vissza az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) tájékoztatása szerint. Az NHTSA közleménye alapján a Jaguar Land Rover az első felfüggesztés csuklóinak megrepedése miatt hívja vissza a járműveket, ami a lengőkar leválását okozhatja, és balesetet okozhat– írja az Origo.
A potenciálisan érintett járművek száma: 121 509 – írja a USA Today.
A visszahívott járműveket a kereskedők ingyenesen átvizsgálják, és szükség szerint kijavítják vagy kicserélik a meghibásodott alkatrészeket.
A visszahívásokról szóló értesítő leveleket várhatóan szeptember 30-ig e-mailben küldik el a tulajdonosoknak.
Megkerestük a márka magyarországi importőrét, hogy az intézkedés érinti-e a magyar Range Rover tulajdonosokat – erről itt olvashat bővebben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.