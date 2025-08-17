Deviza
A drónos kiszállítás forradalmasíthatja a kiskereskedelmet – ez lehet a hátulütője

A házhoz szállítás a pandémia alatt új lendületet kapott. A szektor nagyágyúi a technológia segítségével tartanák meg, vagy bővítenék piacukat. A drónokkal történő áruszállítás elterjedése csak idő kérdése, azonban jelenleg még több gátló tényezővel is meg kell birkóznia.
2025.08.17, 21:06

Az elmúlt években egyre jobban felértékelődött a drónok szerepe. Bár a hazai hírekbe elsősorban a hobbifotósok és videósok révén, valamint az orosz–ukrán háború kapcsán került, valójában jóval sokoldalúbb eszközökről van szó. A pilóta nélküli légi járműveket ugyanis többek között a különböző mentési és tűzoltási műveleteknél, valamint az áruszállításnál is használják. Ez utóbbi területen ráadásul jelentős fejlődési potenciállal rendelkezik a szegmens.

A tengerentúlon egyre több kiskereskedelmi vállalat nyit a drónos kiszállítás felé / Fotó: Shutterstock

A szállítódrónok terjedése az Amerikai Egyesült Államokban azonban mégsem olyan robbanásszerű, mint ahogy azt előzetesen várták. Több mint hat évvel azt követően, hogy a Szövetségi Légi Közlekedési Hatóság (FAA) jóváhagyta a drónokkal történő kereskedelmi házhoz szállítást, a szolgáltatás többnyire néhány külvárosi és vidéki területre korlátozódik. A New Atlas cikke szerint azonban ez hamarosan megváltozhat.

A FAA ugyanis nemrég egy új szabály bevezetését javasolta, amely megkönnyítené a vállalatok számára bizonyos drónok repülését az üzemeltető látómezején kívül, ezáltal nagyobb távolságokat tehetnének meg a járművekkel. A fenti szabály alól ugyanis lehet mentességet szerezni, azonban ahhoz légi fuvarozóként való tanúsítást kellett szerezniük. Jelenleg kevés vállalat rendelkezik ilyen dokumentumokkal. Az új szabályozás célja a folyamat egyszerűsítése, az engedélyeket megszerző kiskereskedelmi vállalatok szerint a megrendelések légi úton történő teljesítésével több millió további amerikai háztartás számára elérhetővé válhat a szolgáltatásuk.

Egyre több cég próbálkozik meg a drónos kiszállítással

A Walmart és a Wing (a Google anyavállalatának, az Alphabetnek a tulajdonában lévő dróncég) jelenleg 18 Walmart áruházból végez házhoz szállítást a dallasi térségben. A szolgáltatást 2026 nyarára 100 Walmart áruházra tervezik kiterjeszteni Atlantában, Charlotte-ban (Észak-Karolina), Houstonban, valamint Orlandóban és Tampában (Florida).

Az Amazon 2022 végén indította el Prime Air nevű szállítási szolgáltatását a Texasban található College Stationban, és tavaly kapta meg az FAA engedélyét önálló drónok üzemeltetésére, amelyek a pilóta látómezején túl is repülnek. Az e-kereskedelmi vállalat azóta kiterjesztette drónszállítási programját Phoenix külvárosára, és tervezi a szolgáltatás bevezetését Dallasban, San Antonióban, Texasban és Kansas Cityben.

Bár csak az elmúlt években kezdett el terjedni, a drónos kiszállítás koncepciója már több mint egy évtizede létezik. A dróngyártó Zipline, amely Arkansasban és Dallas-Fort Worth térségben együttműködik a Walmarttal, 2016-ban kezdte meg a szállításokat ruandai kórházakba. Az izraeli Flytrex, amely a DoorDashsel együttműködve végzi a megrendelések kiszállítását, 2017-ben indította el a drónos szállítást izlandi háztartásokba.

Adam Woodworth, a Wing vezérigazgatója szerint a tengerentúli bővítés fő akadálya pont a szabályozás, ugyanis a szolgáltatók félnek a bővítéstől, mivel még nincsen meg a megfelelő szabályozási környezet.

Számos kihívást is le kell küzdenie a technológiának

Habár az áruszállító drónok még mindig újdonságnak számítanak, a szállított áruk meglehetősen hétköznapiak. A Walmart adatai alapján az általa 2021 óta végrehajtott, több mint 150 ezer drónos kiszállítás közül a legnépszerűbb termékek között szerepel a fagylalt, a tojás és a Reese's Peanut Butter Cups névre hallgató mogyoróvajas sütemény.

A hagyományos kiszállítással ellentétben, ahol egy sofőrnek lehet egy teherautónyi csomagja, a drónok általában egyszerre csak egy kis megrendelést szállítanak.

  • A Wing drónjai legfeljebb 1,5 kilogramm súlyú csomagokat tudnak szállítani. Egy-egy ilyen drón körül-belül 20 kilométeres távolságot tud megtenni. Egy pilóta legfeljebb 32 drónt tud felügyelni.
  • Ezzel szemben a Zipline rendelkezik egy olyan drónnal is, amely akár 1,8 kilogramm súlyú csomagokat is képes szállítani, és oda-vissza összesen több mint 150 kilométert is képes repülni.

Shakiba Enayati, a Missouri Egyetem ellátásilánc-oktatója szerint a pilóta nélküli repülőgépek használata számos előnnyel járhat szállítási módszerként, hiszen így csökkenhet a kibocsátás, és javul a vidéki lakosok hozzáférése az árukhoz. Ugyanakkor hátrány, hogy egy csomag drónnal történő kiszállítása csaknem 13,50 dollárba (1300 forint) kerül, míg hagyományos járművel 2 dollárba (675 forint) kerül ugyanez. A drónokhoz jól képzett alkalmazottakra van szükség. Ráadásul bizonyos időjárási körülmények között nem lehetséges a kiszállítás.

A lakosok számára a drónok zaja is szokatlan, emiatt zavaró lehet, ráadásul a zümmögő, nagy szúnyogra hajazó hang nemcsak az embereket, hanem a kutyákat is ingerelheti.

 

