A Continental Automotive 2012-ben jelent meg Szerbiában. Csütörtökön a német cég az Újvidék vonzásköréhez tartozó kátyi ipari övezetben nyitott egy újabb gyárat, amelynek felépítésére mintegy 140 millió eurót fordítottak. Az üzemben a technológiai innovációkra helyezik a hangsúlyt, és a legkorszerűbb elektronikus járművezető rendszerek összeszerelését végzik. A gyártókapacitás kiépítésének munkálatai 2021 júniusában kezdődtek.

A német gyártó hamarosan a legnagyobb szerb exportőrré válhat.

Fotó: Moritz Frankenberg /dpa Picture-Alliance via AFP

A megnyitón jelen volt a Aleksandar Vučić szerb elnök is, aki szerint a Continental hamarosan az ország első számú exportőrévé nőheti ki magát. Véleménye szerint

a cég rövidesen eléri a 3 milliárdos exportvolument, amivel az első vagy a második legnagyobb exportőr lesz Szerbiában.

A Continental az ország északi részének meghatározó gazdasági szubjektuma, fogalmazott, és azt is bejelentette, hogy további 150 millió eurót fektetnének be Újvidék vonzáskörében. A most létesült 500 munkahely mellett további 1500-at teremtenek majd Szerbiában.

Edwin Van Der Kaa, a Continental Automotive Szerbia gyárának igazgatója elmondta, hogy az autóipar nagy változások előtt áll, az új üzem pedig ebben kulcsfontosságú szerepet játszik majd. A gyár megépítése a tervezett tempóban zajlott, a közeljövőben pedig már bővíteni is szeretnék.

A Continental egy másik üzemében, Szabadkán is több mint ezer embert foglalkoztatnak. Újvidéken pedig még 2017-ben egy kutatási-fejlesztési központot nyitottak, ahol mintegy 750 mérnök dolgozik az autóipar innovatív technológiáinak fejlesztésén. A német Continental autóipari konszern jelenleg 60 országban van jelen, ahol összesen 250 ezer embernek ad munkát.

Élvonalbeli szerb szakemberek

A szerb elnök azt is hangsúlyozta, hogy most sem az olcsó munkaerő miatt döntöttek Szerbia mellett, hanem a rendelkezésre álló autóipari szakemberek miatt, akik a világ élvonalához tartoznak.

Jelenleg 124 német érdekeltségű cég van jelen Szerbiában, amelyekben mintegy 80 ezer dolgozik.

Nem mellékesen, Németország Szerbia első számú külkereskedelmi partnere. Tavaly az árucsere-forgalom értéke elérte a 8,2 milliárd eurót, a kivitel értéke pedig a 3,8 milliárd eurót