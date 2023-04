Az élet a legjobb rendező: igazi háborús love story született az ukrajnai fronton

A több mint egy éve tartó orosz–ukrán háború kapcsán számos szörnyűség látott már napvilágot. Áldozatokról, sebesültekről, kínzásokról és hasonló borzalmakról szóló hírek kerülnek elő hétről hétre a frontról. Azonban néha előfordulnak pozitív, szívet melengető történetek is – pénteken egy ilyet mutatott be Facebook-oldalán az ukrán hadsereg sajtószolgálata.

Kirill (b) és Olekszandra (j) a háborúban ismerkedtek meg.

Fotó: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

A történet egyik főszereplője Kirill, a 21 éves harckocsizó, aki a 92. dandárnál szolgál. Amit látott és átélt, abból akár egy egész könyvre elég sztorit lehetne írni. Azonban van egy történet, amelyhez különösen érzelemdús emlékek kötik.

Egy harci bevetésre indultak, ahol két, ellenség által megszállt épületet kellett szétlőniük. A célpont megsemmisítése után vissza kellett térniük, de a járművük elakadt. Sem mozogni, sem lőni nem tudtak vele, és az ajtót sem tudták kinyitni.

Végül, a bajtársainak hála, ki tudott szállni a tankból, és a legénység megmenekült. Mint kiderült, nagy szerencséjük volt: az oroszok egy drónnal dobtak le gránátot a járművükre, de valami balul sült el az akcióban, így az ukrán egység tagjai életben maradtak.

Kirill ekkor döntötte el, hogy megkéri párja kezét. Ráadásul a kedvese is katona, az invázió előestéjén lépett be az ukrán hadseregbe. Olekszandra egy másik egységnél szolgál orvosként.

Amikor összebarátkoztak, Kirill részéről szerelem volt első látásra. Olekszandrának azonban nem volt az esete a katona, ám így is összebarátkoztak. A fiatalember nem adta fel a próbálkozást, és végül kialakult a románc.

Bár a harcok közepette nincs lehetőség romantikus randevúkra és telefonbeszélgetésekre, az egymásért való aggódás és egymás támogatása közelebb hozta őket egymáshoz.

Fotó: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Kirill a lánykéréshez segítséget kért bajtársaitól és a hadsereg sajtószolgálatától. Ők elhívták a lányt és húgát egy fotózásra, azzal az indokkal, hogy növeljék a hazát védő katonák morálját. Itt lepte meg a lányt az ifjú harckocsizó, aki fehér ló helyett egy tankkal érkezett meg.

Először boldog születésnapot kívántam neki, majd féltérdre ereszkedtem, és megkértem a kezét. Nagyon gyorsan válaszolt: Igen!

– számolt be az esetről Kirill. Hozzátette, hogy az időjárás is mellettük állt, ragyogó napsütés és madárcsicsergés volt azon a napon, mintha épp nem is lenne háború.

Bár a fiatal katona elmondta, hogy ebben az életkorban (mindketten 21 évesek) általában még korai a házasságra és a családalapításra gondolni, de a háborúban a fiatalok gyorsabban felnőnek, sok mindent megtapasztalnak, és minden pillanat sokkal értékesebbé válik. Kirill és Olekszandra már megtették az első lépést.