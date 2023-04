Oroszország egyre inkább a hidegháborús technológiára kénytelen támaszkodni

Oroszország visszafelé halad az időben, ami az Ukrajnában használt fegyverzet és eszközök minőségét illeti, és egyre inkább a hidegháború korabeli fegyverekre kénytelen támaszkodni – állítják a nyugati tisztviselők.

Fotó: AFP

Több megfigyelő is arról számolt be, hogy az oroszok olyan T–55-ös harckocsikat vettek elő a raktárakból, amelyeket a Szovjetunió 1948-ban, nem sokkal a második világháború befejezése után kezdett gyártani – írja az Insider. A súlyos harctéri veszteségek azt jelentik, hogy az orosz hadsereg minőségi veszteséget szenvedhetnek el a fejlett felszerelések csökkenése miatt – állítja egy washingtoni székhelyű agytröszt, a Center for Strategic and International Studies.

Oroszország hozzáférését elvágták a a fejlett technológiáktól, például az optikai rendszerek beszerzésétől, amelyeket korábban Franciaországból importáltak – tették hozzá. Ez azt jelenti, hogy

az új harckocsikat régebbi, kevésbé kifinomult rendszerekkel szerelik fel, ami akár két kilométeres lőtávveszteséget is jelenthet.

Bár Oroszország nehézségekbe ütközik az új fegyverek gyártása terén, elegendő régebbi fegyverük lehet ahhoz, hogy mennyiségi fölénnyel igyekezzen kompenzálni a fejlett technológia terén ért veszteségeket – mondta az agytröszt.

Az erőik átlagosan 150 harckocsit veszítenek havonta Ukrajnában, és az Oryx hírszerző platform becslése szerint 2022 februárja és 2023 februárja között 1779 tank a veszteségük.