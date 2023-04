Az amerikaiak megmondták, kitől félt a legjobban Vlagyimir Putyin

Továbbra is rendszeresen felmerülnek olyan hangok az Amerikai Egyesült Államokban, miszerint Oroszország beavatkozott a 2016-os választási kampányába. Nancy Pelosi a képviselőház korábbi elnöke szerint ezt azért történt, mert Vlagyimir Putyin rettegett attól, hogy Hillary Clinton jut be a Fehér Házba – számolt be róla az Independent.

Kiderült, kitől félt legjobban Vlagyimir Putyin.

Fotó: Mihail Klimentyev / AFP

Pelosi véleménye szerint Putyin azért nem szerette volna, hogy Clinton legyen Amerika első női elnöke, mert a demokrácia élharcosával kevésbé tudott volna szót érteni, mint az öntörvényű Donald Trumppal.

Vlagyimir Putyin azért avatkozott be a demokráciánkba, mert Hillary Clinton az a személy, akitől a legjobban félt az oroszországi demokrácia hiánya miatt

– jelentette ki Nancy Pelosi.

Clinton és Pelosi régóta tisztelik egymást. A volt külügyminiszter tavaly úgy nyilatkozott, hogy Pelosi a legbátrabb nő az amerikai politikában, aki harcol az értékeiért és elveiért. Bill Clinton felesége a néhai II. Erzsébet királynőhöz hasonlította a korábbi házelnököt.

Hillary Clinton a 2016-os elnökválasztáson Donald Trumppal szemben maradt alul. A demokraták álláspontja szerint amiatt is, mert az oroszok beavatkoztak az elnökválasztási kampányba. Korábban Barack Obama kormányában vezette a külügyi tárcát.

Trump győzelme amiatt érte váratlanul a demokratákat, mivel kevesebb mint két héttel a választás napja előtt a közvélemény-kutatások szerint Hillary Clinton még előnyben volt.

Az elnökválasztást követően az amerikai hírszerző ügynökségek arra a következtetésre jutottak, hogy orosz cégek legalább 21 államban vették célba a választói regisztrációs rendszereket, és a választók személyes adatait is megszerezték, majd negatív hírverést generáltak a demokrata jelöltek és Hillary Clinton elnökjelölt számára is.

Donald Trump regnálása alatt többször is pozitívan nyilatkozott Putyinról, és kijelentette, hogy kétségei vannak a beavatkozásról szóló hírekkel kapcsolatban.

A beavatkozást Vlagyimir Putyin is tagadta.