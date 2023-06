Jókora dráguláson mehet keresztül a következő hónapok során a kakaó, a pálmaolaj és a kávé az El Nino nevű éghajlati jelenség miatt. Az éghajlatváltozással egyre súlyosbodó jelenség drasztikusan befolyásolja a szeleket, a csapadékot és a hőmérsékletet egyaránt, hatalmas nehézségeket okozva ezzel a legnagyobb kakaó- és kávétermelő országok számára.

Az El Nino egy 2-7 évente ismétlődő éghajlati jelenség, mely főként a Csendes-Óceán trópusi térségének középső és keleti térségét érinti. A „kisfiú” névre keresztelt jelenség drasztikusan képes befolyásolni az adott országok időjárását, egyes helyeken szárazságot, máshol áradásokat okozva, kiszámíthatatlanná téve ezzel a legnagyobb kakaó- és kávétermelő országok termését.

Az El Nino és a kávé ára

A robusta kávéfajta, melyet kesernyésebb íze, nagyobb savassága, magasabb koffeintartalma és az arabicánál olcsóbb ára miatt

előszeretettel használnak instant kávék készítése során is, hatalmas kínálati visszaesésre számíthat.

A Time összeállítása szerint az egyik legnagyobb globális robustakávé-termelő, Brazília termésében az El Nino 5 százalékos visszaesést hozhat, míg a második legnagyobb előállító, Indonézia exportja akár 20 százalékkal is csökkenhet a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

Történelmi csúcsán a robusta jegyzése, ám a további drágulás korántsem elképzelhetetlen

Az árnyomást az is súlyosbíthatja, hogy az alapvetően is drágább arabica kávé helyett sokan az alacsonyabb árfekvésű robusta felé fordulnak a nehéz gazdasági helyzet nyomán, így a kereslet a kínálat csökkenésével párhuzamosan növekedhet.

Az El Nino hatása a kakaó árára

Az éghajlati jelenség a kávé árának feltornászásán túl a kakaót és a belőle készült termékeket is a drágulás útjára állíthatja. Az El Nino 2015–2016-os megjelenésekor a kakaó árfolyama 12 éves csúcsára erősödött, mivel az általa hozott időjárási változások drasztikusan csökkentették az elérhető kínálatot.

Az idei áremelkedés különösen fájdalmas lehet, mivel a világ vezető kakaóexportőre, Elefántcsontpart már most is alacsonyabb terméshozamot produkál, mint általában. Az országban évente kétszer van kakaószüret, az első betakarítás során, melyre április elejétől került sor, 25 százalékos terméscsökkenésről számolt be az ország agrárminisztere.

Rekordárfolyama felé száguld a kakaó, a kínálat visszaesése további árfelhajtó erő lehet

A világ második legnagyobb kakaóexportőre, Nigéria is hasonló gondokkal küzd: az ország kakókivitele áprilisban havi szinten 46, míg éves viszonylatban 20,6 százalékkal, 9924 tonnára csökkent.

A pálmaolaj ára sem ússza meg az El Ninót

Az élelmiszergyártástól a szépségiparon keresztül a bioüzemanyagokig az ipar minden terén felhasznált pálmaolaj kínálatának csökkenése az élet számos területén kifejtheti árfelhajtó hatását. Az előzetes várakozások szerint a pálmaolaj második legnagyobb exportőre, Malajzia termelése

a visszafogott forgatókönyvek szerint 10, a pesszimistább számítások szerint akár 20 százalékkal is csökkenhet az El Nino hatására,

az év második felére a 860 dolláros tonnánkénti ár felé tornászva a maláj pálmaolaj árfolyamát.

Tavaly év eleji árfolyamához képest olcsóbban adják a pálmaolajat, de sokéves távlatban még így is kifejezetten drága

A pálmaolaj árfolyamát tekintve az pozitív hírként hat, hogy az első számú exportőr, Indonézia a jelenlegi kilátások szerint nem fog elszenvedni látványos terméscsökkenést, így a globális kínálat nem szűkül majd olyan mértékben, mint a kakóé és a kávéé.