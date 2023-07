Európa nagy részén akkora forróság van, ami már az egészséges emberek szervezetét is megterheli. Nyugat-Európában sorra dőltek a melegrekordok és számos részen erdőtüzek tombolnak. A legelviselhetetlenebb meleg a mediterrániumban, Görögországban és Olaszországban van. Athén talajfelszínén 60 Celsius-fokot mértek. Az országban és a svájci Alpokban is tűz ütött fel.

Róma közterein megrohamozzák az ivókutakat a helyek és a turisták is.

Fotó: Northfoto

Egy olasz meteorológiai internetes oldal nevet ad a hőhullámoknak. A lap a vasárnap Észak-Afrikából a Földközi-tenger térségébe ékezett anticiklont Charonra keresztelte, amivel a halottak révészét illették a görög mitológiában.

A hét első felében vörös riasztást adtak ki Spanyolországban, Görögországban, a Balkán egyes részein, és Magyarországon is. A hőhullám nemsokára 45 Celsius-fokot visz Olaszország, Spanyolország és Görögország egyes részei fölé.

Olaszországban az elviselhetetlenségig emelkedett a forróság

A mediterrán ország egyik médiuma a pokol hetének nevezte a napok olasz időjárását. Szicília sok épületét nem trópusi melegre építették, sokban pedig légkondícionáló sincs. Ahol pedig van klíma, azt sem tudják mindig működtetni, ugyanis a megemelkedett energiafelhasználás miatt áramkimaradások is sújtják a térséget. Nem csoda, hogy leállították az építkezéseket. Beszámolók szerint a legmelegebb órákban elnéptelenednek Olaszország fővárosának utcái. A Tevere-folyó alacsony szintje a közlekedést és az ökológiai egyensúlyt is veszélyezteti.

A sürgősségi osztályokon úgynevezett hőkódot aktiváltak, ami azt jelenti, hogy külön egészségügyi személyzet foglalkozik a hőségtől rosszul lett emberekkel. Az egészségügyi minisztérium szerint az ilyen betegek száma ötödével emelkedett a korábban szokásoshoz képest. Többen kerültek kórházba fejájás, szívritmuszavar, kiszáradás és zavartság miatt. A hőhullám miatt halálesetek is történtek. Volt, aki vélhetően hőguta miatt hunyt el az otthonában.

A római meleget a négylábúak is nehezen viselik.

Fotó: AFP

Kedden Rómában 41,8 Celsius-fokot mértek, ami megdöntötte a 2007-es 40,5 fokos rekordot.

A környezetvédelmi miniszter szerint a legfontosabb prioritás a karbonkibocsátás csökkentése. Gilberto Pichetto Fratin a DW-nek kifejtette, hogy Olaszországot több területen is érinti a klímaváltozás. A magasabb hőmérséklet megemeli a tengerszintet és a talaj hőjét is.

Olaszországban ez a harmadik szélsőséges időjárási esemény idén: tavasszal hónapokig szárazság, utána pedig áradások nehezítették a helyiek életét.

Akkora a hőség, hogy Toscanában a tehenek is ventilátorokat kaptak Hűsítő zuhanyt is kapnak az állatok a forróság elviselésére.

Kiket érinthet a legrosszabbul a kánikula?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus figyelmeztetett, hogy a szélsőséges hőség megterhelheti a krónikus betegeket, különösképpen a szív- és érrendszeri betegségekben, a cukorbetegségben és az asztmában szenvedőket. A szakértő a The Guardiannak kiemelte, hogy a legkevésbé az idősek, a csecsemők és gyermekek szervezete ellenálló a melegnek, valamint környezetük miatt a szegények és a hajléktalanok is veszélyeztetettek.

Öltönyös üzletember is szökőkútban keresett felfrissülést Rómában.

Fotó: Northfoto

Mi a teendő hőkimerülés esetén?

A hőhullámok azért is veszélyesek, mert a hosszantartó meleg hőkimerültséget okozhat, azaz a szervezet belefárad a kánikula elleni védekezésbe. Ha valaki így érzi magát, akkor feltétlen húzódjon hűvös helyre, vessen le minden felesleges ruhát, hogy a bőr minél nagyobb részen érintkezhessen a környezettel. Érdemes ilyenkor nedves szivacsot vagy törülközőt tenni a tarkóra és a hónaljra, majd segíteni a párolgást, ami hűti a szervezetet. Ha fél óra múlva sem érzi magát jobban, érdemes felvenni a kapcsolatot egy orvossal.

A túlzott hőnek való kitettség széleskörű egészségkárosító hatással van, gyakran felerősíti a már meglévő állapotokat, és idő előtti halálhoz, rokkantsághoz vezethet.

Meddig tarthat a forróság?

A Charon extrém hőhullám az előrejelzések szerint július végéig tombolhat a mediterrán Európa felett – írja az Euronews. Addig azonban a hőmérséklet még a mostaninál is tovább emelkedhet. Szakértők arra számítanak, hogy megdőlhet a két éve augusztusban, Szicílián felállított 48,8 Celsius-fokos melegrekord. Az észak-afrikai Tunéziában pedig a forróság elérheti az 50 Celsius-fokot is – írja a BBC.

Ele Hands, a Met Office meteorológusa az Independentnek elmondta, hogy Görögország, Törökország, Dél-Spanyolország, valamint Olaszország és a környező szigetek számos részén akár 48 fokos hőmérsékletet is elérhetnek. Az ENSZ meteorológiai ügynöksége, a Meteorológiai Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy a kánikula Európában augusztusban folytatódhat. Akkor az átlagosnál 8-12 fokkal lehet magasabb a hőmérséklet.

Szakértők szerint Európa gyorsabban melegszik, mint azt korábban a meteorológiai modellek előrevetítették.

Becslések szerint tavaly több mint 61 ezren haltak meg a hőség miatt az öreg kontinensen. Az Európai Unió Copernicus Klímaváltozási Szolgálata szerint az előző két év nyarai voltak a legmelegebbek Európában.