Változatlanul 85,7 ponton maradt az ifo gazdaságkutató intézet német üzleti hangulatindexe, ez az érték a tavaly október óta mért legalacsonyabb szintet jelenti a mutató alakulásában. Az elemzők romlásara számítottak, így az adatok stagnálása pozitív meglepetés jelent a piacok számára.

Fotó: Frank Hoermann / Sven Simon / AFP

Az index összetevői közül a kapacitás-kihasználási mutató csökkent a legnagyobbat augusztus óta, 84,4 pontról 83-ra esett. Az aktuális helyzet megítélését számszerűsítő mutató is romlást mutatott nyár végéhez viszonyítva, 89 pontról 88,7-re csökkenve.

Az előremutató kilátásokat mérő összetevő alakulása azonban pozitív irányú elmozdulást mutatott, értéke 82,6 pontról 82,9-re emelkedett.

A német üzleti hangulatindex elemző várakozások feletti alakulása jó hírt jelent az eurózóna piaca számára, amelynek feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe szeptemberen is tovább csúszott lefelé: a mutató értéke a korábbi 43,5 pontról 43,4 pontra csökkent, miközben az elemzők enyhe javulást vártak – a pozitív változás azonban az eurózóna szolgáltatóipari PMI-jének alakulásában be is következett, az index 47,9 pontról 48,4 pontra emelkedett a 47,6 pontos várakozással szemben.