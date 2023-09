Az elmúlt két évtizedben szinte megfeleződött az adriai halállomány, ezért sürgős intézkedésekre van szükség a horvát partoknál. Ez a spliti Tengerkutató Intézet legfrissebb jelentéséből derül ki. Leginkább az olyan, úgynevezett kékhúsú halak száma csappant meg, mint a szardínia és a makréla.

A szaporodás előtt álló halakat sem dobják mindig vissza a halászok.

Fotó: Carlo Morucchio / AFP

Ez azért is óriási probléma, mert ezek a fajok táplálékot nyújtanak a ragadozó halaknak, ráadásul halászati szempontból is a legfontosabbak, mert az éves zsákmány több mint 90 százalékát teszik ki. A halállomány megcsappanása jól látszik az éves halászati adatokból is. Míg 2012-ben még csaknem 70 ezer tonna hal akadt a horvát hálókba, addig 2022-ben már alig sikerült 52 ezer tonnát kifogni. A kevesebb hal miatt pedig az árak is emelkednek.

Megálljt parancsolnának a túlhalászatnak

A legnagyobb probléma a szakértők szerint az, hogy sok esetben méreten aluli, még szaporodás előtt álló halak is kerülnek a hálókba, ez pedig felborítja az egyensúlyt. Emiatt egyszer már be is tiltották a szardínia halászatát. Ez viszont nem volt elég, ezért a kutatók azt javasolják a kormánynak, hogy a halállomány védelmének érdekében

a partoktól távolabbi vizekben néhány évre tiltsák be a halászatot.

A kutatók szerint ez nem okozna különösebb gondot a halászoknak, mert 90 százalékuk a partokhoz közel tevékenykedik, ráadásul, ha nem mehetnének ki a nyílt tengerre, azzal üzemanyagot is spórolnának.

A horvátok az olaszokra mutogatnak

A horvát halászok viszont tiltakoznak az ötlet ellen, mert úgy gondolják, hogy a legnagyobb problémát az olasz ipari halászat okozza. A halak ugyanis vándorolnak az Adria egyes részei között, és ha a hazai halászokat valahonnét kitiltják, csak azt érik el, hogy helyettük az olaszok fogják majd ki a halakat.

Fotó: Gardel Bertrand / AFP

Éppen ezért szerintük uniós szintű döntésre van szükség, amely az olasz konkurenciát is szabályozná. A ritkuló halállomány és a bizonytalan jövő miatt egyébként egyre több horvát halász dönt úgy, hogy felhagy a tevékenységgel. A hivatásos halászok napjainkban már csak alig hatezren vannak, számuk az elmúlt tíz évben ezerrel csökkent. Ha a halak továbbra is ilyen ütemben tűnnek el a dalmát partok mellől, akkor várhatóan a közeljövőben még többen kényszerülnek otthagyni a szakmát.

Jönnek az invazív fajok

Az eltűnő őshonos halak helyét egyre gyakrabban átveszik a déli, melegebb vizekből érkező társaik. Az elmúlt évtizedben az Adriában 46 új halfajtát észleltek, amelyek tovább veszélyeztetik az eredeti halállományt, mert többségük ragadozó. Ezenkívül az új halak egy része veszélyes is.

Évrő évre egyre szerényebb a fogás az Adria partvidékén.

Fotó: Jure Makovec / AFP

A néhány évvel ezelőtt észlelt, eredetileg az Indiai-óceánban őshonos oroszlánhal például veszélyes is, tüskéi szúrás esetén akár halált is okozhatnak. A trópusi halak európai megjelenését elsősorban a globális felmelegedés okozza.