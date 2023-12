Ausztriában német segítséggel jutott új csúcsra az orosz földgáz importaránya

Több oka is van annak, hogy miért ugrott rekordszintre az orosz földgáz aránya az osztrák gázimporton belül. Egyrészt helyreállt a szerződésszerű orosz szállítás, másrészt az enyhe őszi időjárás és a visszaeső fogyasztás miatt nem is igen volt szüksége Ausztriának további szállításokra. Van azonban egy fájó pont is, s ez nem más, mint hogy a német szomszéd növekvő mértékben vet ki illetéket a tárolóiból származó földgázra.

2 órája | Szerző: Murányi Ernő