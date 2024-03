Miközben még azt sem tudni, pontosan véget ért-e a péntek esti terrortámadás Moszkvában, a Fehér Ház és a Kreml máris pro-kontra nyilatkozatokat adott ki a témában.

Moszkvai terrortámadás: döbbenetes nyilatkozatot tett Ukrajna – „Putyin kész megölni a saját állampolgárait” (Fotó: Anadolu via AFP)

Már ezek tartalma és hangvétele is véleményes volt, most viszont még jobban eldurvult a kommunikáció: Ukrajna is megszólalt.

Egészen pontosan az ukrán külügyminiszter adott ki pénteken este közleményt a történtekről. Ebben először is kijelentették, hogy kategorikusan visszautasítják az orosz tisztviselők által felhozott vádakat, amelyek azt állítják, hogy Ukrajna részt vett a moszkvai régióbeli Krasznogorszkban található Crocus koncertteremben történt lövöldözésben.

Az ilyen vádakat a Kreml tervezett provokációjának tekintjük azért, hogy tovább szítsák az ukránellenes hisztériát az orosz társadalomban és megteremtsék a körülményeket az orosz állampolgárok fokozottabb mozgósításához, hogy részt vegyenek az országunk elleni bűnügyi agresszióban – fogalmaztak. Ugyanakkor kitértek rá, hogy az orosz rezsim hosszú múltra tekint vissza a különleges szolgálatainak a véres provokációra való használatában. Szerintük ilyen a Kasirskoje autópályán 1999-ben elkövetett terrortámadás is.

Putyin diktatúrájának nincsenek határvonalai. Politikai célból kész megölni saját állampolgárait,

ahogyan az Ukrajna elleni háború során több ezer ukrán civilt ölt meg rakétatámadások, tüzérségi lövedékek és kínzások következtében – közölték.

Végezetül felszólították a nemzetközi közösséget, hogy határozottan utasítsa el Oroszország hamis vádjait Ukrajnának a krasznogorszki lövöldözésben való állítólagos részvételével kapcsolatban, és erősítse meg az országuknak nyújtott támogatását az Oroszország agressziója elleni küzdelemben.