Bejelentés: mostantól leállnak a Volkswagen gyárai Szlovákiában – ez az oka

Leáll mind a pozsonyi, mind a turócszentmártoni Volkswagen-gyár – írja az Új Szó. A szünetben a vállalat kiterjedt műszaki munkálatokat fog végezni, a háromhetes pihenő után augusztus elején indul újra teljes kapacitással a termelés.

Szabadság miatt szünetel a gyártás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A pozsonyi üzemben július 14. és augusztus 1. között szünetel a gyártás. A vállalat ez idő alatt több mint 200 műszaki módosítást tervez végrehajtani, beleértve a gyártósorok korszerűsítését, a robotberendezések karbantartását és a gyártócsarnokok tisztítását.

A turócszentmártoni részlegben július 14-től augusztus 25-ig tart a szünet,

nagyjából hétszáz alkalmazott azonban a szabadság ellenére is dolgozik majd bizonyos megrendelések teljesítésén.

Mindkét gyárban szolgálatban maradnak azok a csapatok is, amelyek a kulcsfontosságú üzemeltetési funkciókat, például az energetikai és biztonsági rendszerek tökéletes működését ellenőrzik és látják el.

Lemaradt Kínában a Volkswagen, bezárja a gyárat

A német autógyártó sokáig piacvezető volt Kínában, ám az elektromos átállásról csúnyán lemaradt. A Volkswagen ezért kénytelen bezárni nancsingi, a kínai SAIC autógyártóval közösen üzemeltetett gyárát, miután a német vállalat folyamatosan veszít piaci részesedéséből a világ legnagyobb autópiacán.

A Reuters összefoglalója szerint az üzemben már korábban leállt a termelés, a bezárás pedig fokozatosan zajlik majd az év második felében. A termelés leállítását a német autógyártó egyik szóvivője is megerősítette, hozzátéve, hogy a cég kínai partnerével, a SAIC-kal közösen működtetett kínai gyárak közül többet most átállítanak elektromos autók gyártására, vagy ez már meg is történt.