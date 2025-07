Elfogyott a pénz, új adókat vethetnek ki Európában: még jobban drágul a dohányzás és a Kínából való csomagrendelés

A kínai csomagszállító cégek is az EU célkeresztjében

A Krone megkeresésére az osztrák pénzügyminisztérium nem kívánt nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy az Európai Bizottság szerdai hivatalos javaslatára fog majd reagálni, híresztelésekre nem. Az EB szintén nem kommentálta a kiszivárgott terveket.

A tervezetben szó esik az 50 millió eurónál nagyobb forgalmú cégekre kivetendő új adóról is. Ennek értelmében kialakítanának egy úgynvezett csúszóskálát, hogy a nagyon nagy forgalmú cégek többet fizessenek be a kasszába. Ezenkívül a Kínából érkező csomagokat adóval vagy díjjal terhelnék, és büntetést terveznek az elektronikai hulladékokra is.