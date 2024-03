Románia kormányának megvan a terve, hogy év végéig megvalósuljon az ország teljes schengeni csatlakozása, de ehhez a nemzeti érdeket kell a politikai érdekek elé helyezni – mondta Marcel Ciolacu román kormányfő pénteken Temesváron.



A temesvári repülőtér egyik terminálja vasárnaptól az uniós térségbe tartó utasokat szolgálja ki / Fotó: AFP

A román miniszterelnök a Temesvári Traian Vuia Nemzetközi Repülőtér nemzetközi járatoknak szánt új indulási terminálja avatóünnepségén vett részt. A terminál vasárnaptól, az ország részleges – légi és tengeri közlekedésben megvalósuló – schengeni csatlakozásával üzemel, az útlevél-ellenőrzés nélküli uniós térségbe tartó utasokat szolgálja ki.

Az avatóünnepségen Nicolae Ciuca szenátusi elnök, Alfred Simonis képviselőházi elnök és Sorin Grindeanu közlekedési miniszter is részt vett.

Marcel Ciolacu leszögezte: a nagy országos projektek kapcsán – mint a schengeni csatlakozás – stabilitásra és egységre van szükség, káoszban és politikai viták közepette nem lehet építkezni. Aláhúzta: 48 órán belül a román állampolgárok elfelejthetik a klasszikus reptéri ellenőrzést. Arra is kitért, hogy hasonló beruházásokra a többi romániai repülőtéren, valamint a konstancai és dunai kikötőkben is sor kerül.

Úgy fogalmazott, már kevesen hittek a schengeni csatlakozásban, de az vasárnap a légi és tengeri közlekedésben megvalósul.

Ez az első lépés, amely visszaigazolja, hogy az út visszafordíthatatlan – jelentette ki a kormányfő, és biztosította a jelenlévőket, hogy év végéig a szárazföldi közlekedésben is létrejön a schengeni csatlakozás.

Nicolae Ciuca szenátusi elnök kiemelte, hogy a reptérfejlesztés uniós támogatással valósult meg, és további infrastrukturális projektekre is van pénz.

Alfred Simonis képviselőházi elnök, Temes megyei országgyűlési képviselő a kormánykoalíció szerepét húzta alá, hangsúlyozva, hogy az jelentős beruházásokat hozott a térségbe.

Fotó: AFP

Sorin Grindeanu közlekedési miniszter szerint a temesvári reptérfejlesztés a bizonyíték arra, hogy Románia képes uniós pénzből a nemzetközi előírásoknak megfelelő beruházásokat megvalósítani.

A tárcavezető azt jósolta, hogy a terminál az utasforgalom növekedését hozza majd, egy év alatt akár 3 millió utas is használhatja. A következő beruházás a repülőteret a temesvári északi pályaudvarral összekötő vasútvonal korszerűsítése lesz – mondta. A további bánsági projektek között a város nyugati körgyűrűjét és a Temesvár és a román–szerb határon fekvő Temesmóra (Moravita) közötti autópályát említette.

Az új terminál óránként 800 embert, nyolc repülőgép utasait képes fogadni. A három szinten jegy- és utasfelvételi iroda, várótermek, a biztonsági ellenőrzést és poggyászfelvételt szolgáló terek, üzlethelyiségek és ételbárok vannak. Az épületben nyolc beszállókaput, 18 check-in pultot és több, az utazási okmányok leolvasását lehetővé tevő pultot alakítottak ki.

A 8000 négyzetméter beépített területű, 14 méter magas csarnokot 2022 novemberében kezdték el építeni. A beruházás értéke 190 millió lej (15 milliárd forint) volt, ebből közel 95 millió lejt (7,5 milliárd forint) uniós alapokból, a fennmaradó részt a közlekedési tárca támogatásából és saját forrásokból biztosítottak.