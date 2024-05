Az amerikai álom helyett európai álomszabit szeretnének az amerikaiak

Egy átlagos amerikai dolgozó szerencsésnek mondhatja magát, ha évente 11 szabadnapot kap a munkaadójától, míg az Európai Unióban átlagosan 20 fizetett szabadnap jár.

Fotó: Oleg Breszlavcev

Az Egyesült Államokban legtöbbször a munkáltatón múlik a szabadnapok száma, illetve az is, hogy mikor adják ki ezeket a napokat a munkavállalónak. A szabadnap mellett több változást is szívesen látna sok amerikai a hazájában. Többek között örülnének a hosszabb ebédszünetnek vagy a 40 óránál rövidebb munkahétnek is – olvasható a CNBC egy korábbi cikkében.

A közvélemény-kutatások szerint az amerikai Z generációsok és a millenniumi fiatalok körében jellemző, hogy a rendelkezésre álló szabadnapokat sem veszik ki, mert túl nagy nyomás nehezedik rájuk a határidők betartása miatt, és mert nem szeretnék, ha a főnökük a munkához való hozzáállásukat bírálná emiatt. Azonban ez nem jelenti azt, hogy nem tartanak szünetet, csak másképp teremtik meg a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.

Megkerülve a szabadságolás hivatalos útját, például egyszerűen csak úgy tesznek, mintha dolgoznának, számos trükköt alkalmazva.

Viszonylag könnyebben kivitelezhető a lazítás home office-ban vagy egy teams-meeting alkalmával, amikor néha megmozdítják a számítógép egerét, amivel úgy tűnik, mintha aktívan részt vennének a megbeszélésen.

A Harris Poll globális piackutató és tanácsadó cég felméréséből az látszik, hogy az amerikaiak közül sokan azt mondják, hogy az Egyesült Államoknak olyan, Európában is elfogadott törvényeket kellene alkalmazniuk, amelyekkel a munka és a magánélet könnyeben összeegyeztethető lenne – írja a CNBC.