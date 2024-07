Késő bánat: adóemelésre készül az új brit kormány, pedig nem ezt ígérte

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter szerint a kormánynak nincs más választása, adót kell emelnie. A munkáspárti pénzügyminiszter szerint a júniusig hatalomban lévő konzervatívok 22 milliárd fontnyi hiánnyal adták át az államháztartást az új kormánynak. Az adóemelést több részletben hajtják végre: van, amit már bejelentettek, van, ami az októberi költségvetéssel érkezik.

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter szerint a kormány adóemelésre készül / Fotó: Lucy North / POOL / AFP

A Munkáspárt a választási kampányban többször megígérte, hogy nem növeli a „dolgozó emberek” terheit. Reeves a héten azt mondta a News Agents egyik podcastjában, hogy nem emeli az áfát, a társadalombiztosítási díjat és a jövedelemadót, de

nem zárta ki az örökösödési és a tőkenyereség-adó emelését, továbbá a nyugdíjak adókedvezményeinek reformját sem.

A miniszter szerint a Munkáspárt olyan „észszerű” szabályokhoz ragaszkodik, amelyek célja a hosszú távú adósságcsökkentés.

A pénzügyminisztérium szóvivője pedig arról beszélt, hogy ősszel további nehéz adózási és kiadási döntésekre lesz szükség a költségvetésben.

Reeves hétfőn rendkívüli adót jelentett be az olaj- és gáztársaságokra, valamint 20 százalékos áfát a magániskolai tandíjakra,

amiből 6500 új tanárt venne fel Angliában. A tárcavezető visszavont több infrastrukturális projektet, és bejelentette, hogy a nyugdíjasok téli üzemanyag-kedvezményét rászorultsági alapon adják a továbbiakban.

A Munkáspárt a megszorításokat azzal magyarázza, hogy Rishi Sunak kormánya rejtett kiadásokkal tépázta meg az államháztartást. Az Institute for Fiscal Studies (IFS) szerint a 14 év után újra hatalomra került párt egyes állításai „helyesnek tűnnek”, így a menekültügyre fordított 6,4 milliárd fontra vonatkozó, beleértve a ruandai kitoloncolási rendszert is. A hiány fele már korábban is ismert volt.

A Munkáspárt azt is vállalta, hogy nem emeli a 25 százalékos társasági adót, amelyet a vállalkozások a nyereségük után fizetnek, továbbá hogy a jövedelemadó-rendszeren 2028-ig nem változtat – emlékeztetett a BBC.

Reeves nem mellesleg történelmet ír: ő az első női pénzügyminiszter az elmúlt 800-1000 évben.