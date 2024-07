Elmaradt a meglepetés, szinten tartotta a kamatokat az EKB

Egy lehetséges Trump-elnökség viszont ismét felfelé tornássza majd az inflációt, ami a Fedet is saját enyhítési tempójának lassítására ösztökélheti. Ez azért okozhat némi gondot az EKB-nak, mert bár a monetáris unió jegybankja csak nemrég ismerte el hivatalosan is, de eddig is tudott volt, hogy nem tudja az amerikai jegybanktól teljesen függetlenül alakítani saját kamatpolitikáját. A jelenlegi piaci várakozások három vágást várnak a Fedtől

leosztásban, ami kvázi megnyithatja az utat az EKB saját lendületes lazítási kampánya előtt is. Ha viszont Trump a választások közeledtével is mérföldes előnyben lesz majd a versenyben, könnyen lehet, hogy a Fednek, mintegy megelőzve későbbi gondjait, lassítania kell majd a tempón.

Ez pedig már az EKB kamatpályáját is magasabban fixálhatja,

ami kellemetlen hír lenne a kontinens gazdaságának, amely egyre nagyobb bizakodással tekint már a hitelfelvétel költségeinek további enyhülése felé.

Kontinentális fronton ugyanis egyre kevesebb indok támasztja alá a kamatkörnyezet szigorúan tartását: az inflációs adatok folyamatosan javulnak, a júniusi számok például már csak 2,5 százalékról szóltak, egyre közelítve ezzel az EKB 2 százalékos középtávú pénzromlási célját – melyet a központi bank kalkulációi szerint 2025 közepén érhet el a mutató. A gazdaságra pedig ráférne már a monetáris lazítás: az eurózóna GDP-bővülése ugyan emelkedő pályán van, még mindig csak 0,4 százalékos év/év növekedést mutatott az első negyedévben – szemben például az 1,4 százalékos amerikai bővüléssel.