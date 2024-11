Életének 95. évében meghalt Bernard "Bernie" Marcus, a Home Depot barkácslánc társalapítója.

Amerikai elnökválasztás: a legrosszabbkor érte hatalmas veszteség Trumpot – meghalt a legendás barátja / Fotó: AFP

A milliárdos üzletember a Republikánus Párt és személyesen Donald Trump egyik legnagyobb támogatója volt, adományozási szempontból is.

Vagyonát mintegy 11 milliárd dollárra, átszámítva 4000 milliárd forintra becsülték.

Bernard Marcus tavaly bejelentette, hogy támogatja Donald Trump elnökválasztását. Néhány órával ezelőtt az amerikai elnökválasztás hajrájában küzdő republikánus elnökjelölt közleményt tett közzé a Truth Social közösségi oldalán.

Most értesültem Bernie Marcus legendás vállalkozó és politikai zseni haláláról – fogalmazott. Felidézte, hogy kezdetektől fogva a támogatója volt és mindig ott állt mellette, amikor segítségre vagy tanácsra volt szüksége. Trump közölte, hogy az üzletember erősen támogatta őt a mostani választáson is, ahogy a korábbi elnöki kampányait is segítette.

Soha nem fogom elfelejteni. Rendkívüli ember volt. Szeretném kifejezni a legmelegebb részvétemet a csodálatos családjának és minden barátjának – zárta bejegyzését Donald Trump.

A Home Depot által közzétett életrajza szerint Bernard Marcus 1929-ben orosz-zsidó bevándorlók gyermekeként született és a New Jersey állambeli Newarkban nőtt fel.