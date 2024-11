Luxusipar: mi történik, mi ez a lejtmenet?

Különösen a divat és bőrárumárkák piacán jelentős a visszaesés – kezdte az elemzést a szakértő. Azt mondja, javulás kilátásban sincs, előreláthatólag még hat nehezebb hónap vár a luxusiparra. Optimista előrejelzések szerint a globális luxusipari termékek piacán 2024-re 2,8 százalékos organikus növekedés lehetséges, bár ez már jócskán elmarad a korábbi 5,5 százalékos becslésektől. Abban egyetértés van, hogy bizonyos szempontból ez a gyenge teljesítmény elkerülhetetlen volt, de ki lesz az év vesztese – tette fel a kérdést a Világgazdaság Orbók Ilonának.

Ötszázalékos a visszaesés a luxusipar egyik vezető szereplőjénél, az LVMH vállalatnál / Fotó: Shutterstock

Gyengélkednek a legnagyobbak, a Louis Vuitton is

Az LVMH luxusóriás számára kritikus fontosságú divat- és bőrárurészlegének harmadik negyedéves eladásai éves szinten körülbelül 5 százalékkal estek vissza, elmaradva a várakozásoktól, amelyek nulla és 2 százalék közötti növekedést prognosztizáltak. A csoport összbevétele 3 százalékkal, 19,1 milliárd euróra csökkent a harmadik negyedévben, összehasonlítva az előző év azonos időszakával, miközben az elemzők 1 százalékos növekedést vártak. A hír nyomán az LVMH részvényei 7 százalékkal estek – folytatta az elemzést Orbók Ilona. A visszaesés oka az, hogy az ázsiai piacokon erőteljes csökkenés látható, a japán és a kínai vásárlók nagyon lanyhán költöttek, és az USA-ban is stagnáltak az eladások – magyarázta.

Orbók Ilona, a BDO társtulajdonosa azt mondja, további hat nehéz hónap vár a luxusipar szereplőire / Fotó: BDO

A pandémia óta először esett vissza az értékesítés

A szakértő kiemelte, hogy a Louis Vuitton tulajdonosának negyedéves bevételei 3 százalékkal csökkentek, és a világjárvány óta először a vállalat legnagyobb szektorában, a divat- és bőráruk esetében is visszaesett az értékesítés. Más szektorai – órák és ékszerek, borok és szeszes italok, valamint parfümök és kozmetikumok – sem érték el a várakozásokat, és emiatt a vállalat részvényeinek értéke csökkent. A Salvatore Ferragamo nemrég közzétett jelentése is ugyanebbe a trendbe illik, és ez a brand még meredekebb, 9,6 százalékos eladási visszaesésről számolt be – fűzte hozzá.

A L’Orealnak viszont megy, az Hermes sem panaszkodhat

A L’Oréal viszont nagyon kedvező hírekről számolt be: a harmadik negyedévben az eladásai 2,8 százalékkal növekedtek, és elérték a 10,9 millió eurót, annak ellenére, hogy Kínában a társaságnak szintén vannak gondjai (itt 4,4 százalékkal csökkentek az eladásai). Az első kilenc hónapban pedig összességében 6 százalékos növekedéssel büszkélkedhetnek. A növekedés motorja az illatszerszegmens volt, ez 8 százalékkal bővült – mutatott rá a teljesítmény mögötti részletekre Orbók Ilona.

Külön kiemelte az Hermes teljesítményét, továbbra is nagyon kedvező negyedévet zártak, a vállalat jövedelme ebben az időszakban elérte 3,7 milliárd eurót, ami ismét impozáns, 11,3 százalékos növekedés. Hozzátette azt is, az ázsiai piac az Hermes számára sem volt nagyon kedvező: ebben a térségben, Japán kivételével, csak 1 százalékkal bővültek az eladások.