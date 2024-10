Luxusipar válsága: bajban az LVMH, letért a növekedési pályáról

A Diorra nem lehetett panasz, a márka túlteljesítő volt a LVMH csoporton belül / Fotó: NurPhoto via AFP

A parfümök és kozmetikumok üzletágat 2 százalékos plusz és 6,148 milliárd eurós bevétel jellemezte. Itt is a Christian Dior vitte a prímet, az új Miss Dior Parfum bombasiker volt, ahogy jó húzásnak bizonyult Rihanna szerződtetése az ikonikus női parfüm, a J’adore új arcaként. Az LVMH a Guelain és a Givenchy teljesítményét emelte még ki.

A luxusórákra most kisebb a kereslet

Az óra-ékszer üzletág 5 százalékos mínuszban volt, és 7,536 milliárd euróval járult hozzá a csoport bevételeihez. Itt a Tiffany & Co.-t említik első helyen, amely ikonikus termékvonalakkal jelentkezett a globális „With Love, Since 1837” kampány keretében.

A többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, rapper nevével fémjelzett új Tiffany Titan by Pharrell Williams kollekció is kivételesen jól szerepelt. Fontos esemény volt, hogy az LVMH tíz évre meghosszabbította együttműködését a Forma–1-gyel, és az olimpia érmeit is szállíthatta.

Az LVMH-hoz tartozó Sephora üzletlánc az Egyesült Államokban jó negyedévet zárt / Fotó: Only France via AFP

Az LVMH kiskereskedelmi üzletága tartotta a formáját, bevételeit egyetlen százalékkal, 12,559 milliárd euróra gyarapította.

Profitfigyelmeztetésre egyelőre nincs szükség

Az feltétlenül pozitív hír, hogy az LVMH életében a folyó negyedévben nem volt olyan fontosabb esemény vagy változás, amely jelentősen és negatív irányban módosíthatná a csoport pénzügyi tervét.

Magyarán a nyilvánosságra hozott adatok szerint mind a bevételre, mind a profitmarzsra és az adózott nyereségre vonatkozó előrejelzések tarthatók lesznek. Ne feledjük, hogy az ünnepi szezon, az ajándékozások évszaka még előttünk áll. Azaz

a jelenlegi bizonytalan gazdasági és geopolitikai környezetben az LVMH továbbra is bizakodó, ragaszkodik stratégiájához,

amely a portfólióját képező márkák „kívánatosságának”, vonzerejének folyamatos növelésére összpontosít, támaszkodva termékeinek hitelességére és minőségére, széles körű forgalmazási csatornáira és az azt támogató aktív háttérre.