A NATO legnagyobb potyautasa is fegyverkezésbe kezd

A NATO egyik legnagyobb potyautasa, Spanyolország is jelentősen, 10,5 milliárd euróval növeli védelmi kiadásait az idei évben – jelentette be Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. Így már Spanyolország is eléri az észak-atlanti szövetség által meghatározott, a GDP 2 százalékát elváró költekezési célt.

Spanyolország élvezi a NATO-tagságot, de a hadseregén spórol / Fotó: NurPhoto via AFP

Évek óta a hadseregén spórol Spanyolország

Sánchez kedden Madridban elmondta, ideje, hogy Spanyolország kezébe vegye saját sorsát, és nem maradhat le a folyamatban, ezért létfontosságú, hogy betartsa a kiadási célokat – írja a Bloomberg. A bejelentés óriási fordulat a hadseregén évek óta spóroló ország részéről, amely a legtávolabb van a szövetség céljaitól.

A spanyol miniszterelnök szerint a többletkiadással azonban már hazája több mint 23 milliárd eurót költ idén haderejére. A teljes kiadások 35 százaléka fizetésekre és kiképzésre jut, 31 százalék telekommunikációra és biztonsági képességekre, míg 19 százalék új felszerelésre.

Fotó: North Atlantic Treaty Organization

Spanyolországnak éveken át ambivalens volt a viszonya a katonai kiadásokkal. Amikor egy korábbi szocialista kormány alatt a múlt század 80-as éveiben csatlakozott a NATO-hoz, az is éles ideológiai fordulatot igényelt. A 2008–2012-es válság alatt pedig az ország jelentősen csökkentette hadi kiadásait, és azóta sem állította helyre.

Így Sánchez hiába támogatja szavakban Ukrajnát az orosz invázió ellen, azt Madrid nem vállalta, hogy békefenntartóként is részt venne a háború lezárásában. Helyette Spanyolország béke melletti elkötelezettségét hangsúlyozta, valamint azt, hogy az ország az ENSZ más békefenntartó misszióiban fontos szerepet játszik. Azonban könnyen lehet, hogy a NATO kiadási céljai tovább nőnek, így Spanyolország is csak ideiglenesen teljesíti az elvárásokat a költekezéssel.