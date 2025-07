Nagy nap: Ursula von der Leyen bemutatja az új uniós költségvetést – igazi rémálomnak ígérkezik

Vakcinabeszerzés sms-ekkel, a Pfizergate nem okozta Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök bukását, a bizalmi szavazáson összezsugorodott többséget őrzött meg. Az aknamezőn azonban tovább kell haladnia, és a többség ezúttal aligha lesz meg, ha a szerdán esedékes hétéves uniós költségvetési terv hasonlít a napvilágot látott tervekre. Az ellenzőkkel úgy kell megbirkóznia, hogy előtte nem sikerült megegyezni a hatalmas vámokat megelőzendő az Egyesült Államokkal, miközben azon is izgulnia – izgulnunk – kell, hogy jövő heti pekingi utazása ne fusson költséges malőrbe. Válaszutakon az Európai Unió, a kormánybotnál Ursula von der Leyen, aki egyre kevésbé engedne oda mást is – de most még szavazatokra szorul.

Az Európai Unió hétéves költségvetése az aknamező következő állomása / Fotó: AFP

A 2028-2024-es uniós költségvetési tervezet beterjesztése elé két friss európai vezető cikk címét érdemes idézni előrevetésül a befolyásos uniós nemzetközi médiából:

Euractiv: Miért van kudarcra ítélve a következő EU-költségvetés

Politico: A bizottsági lázadás a költségvetési terve felvizezésére kényszeríti Von der Leyent

Ursula von der Leyen batyujában: háború, vámháború, versenyképtelenség

Az alapproblémák:

A fizikai háborút finanszírozó, kétfrontos vámháborúba keveredett és energiaellátását saját önszántából megnyirbáló Európai Uniónak amúgy is akut versenyképességi problémái megoldására több és hatékonyabb fejlesztési forrást kellene mozgósítania.

Sok európai régiónak továbbra is felzárkóztató, az európai gazdáknak életben tartó segítségre volna szüksége, miközben az uniós vezetők elkötelezték magukat, hogy pont a következő költségvetési ciklus elejére, már 2030-ra felvennék a pusztító háborúból még ki se szabadult, minden tagállamnál fejletlenebb Ukrajnát.

Sok európai tagállam küzd költségvetési problémákkal, köztük nagyok is, miközben a legnagyobb, Németország épp fellazítja saját költségvetését, hogy ne maradjon Európa beteg embere.

Kevés jel mutat rá, hogy a gigászokkal vívott vámháború az EU javára és nem kárára rendezi át a kereskedelmi feltételeket a világon.

Lesz-e nagyobb az 1200 milliárd eurónál az új EU-költségvetés – elemzők szerint még a mostaninál nagyobb bizalom mellett is aligha van erre esély –, és átrendezik-e a megszellőztetett terveknek megfelelően, ezek a jövő kérdései. Az esélyek felméréséhez könnyebb összeszedni, ki mit ellenez, mint kispekulálni, hogyan néz majd ki az unió következő büdzséje. A vita sokdimenziójú, és csak az egyik vetülete az, hogy erősödő politikai erők igyekeznek megakadályozni Brüsszel hatalomépítését a kormányokkal szemben költségvetési eszközökkel.