Utolsó csepp a pohárban: ünnepnapokat törölne el a kormány a költségvetés megmentéséért – a francia lakosság feldühödött

Párizs megszorításokkal készül 2026-ra, és ennek egyik legmeghökkentőbb eleme két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése lenne – jelentette be Francois Bayrou miniszterelnök egy keddi sajtótájékoztatón. A húsvéthétfő és a második világháborús győzelem emléknapja (május 8.) kerülhet ki a naptárból, hogy az ország többet dolgozzon, és így csökkenjen a 3,3 ezermilliárd eurós államadósság, valamint a GDP arányában jelenleg is túl magas, négy és fél százalék körüli francia költségvetési hiány.

Francois Bayrou miniszterelnök drasztikus eszközökhöz nyúlna: az ünnepnapok megszüntetése mellett leépítések, bérfagyasztás és egészségügyi kiadáscsökkentés is szerepel a francia költségvetés megmentését célzó tervben / Fotó: AFP

Bayrou úgy fogalmazott: „Nemzeti szinten többet kell dolgoznunk.” A miniszterelnök próbálta kollektív áldozatként beállítani a lépést, de a franciák jóléti rendszerhez való kötődése és a korábbi megszorításokkal szembeni ellenállása alapján erőteljes tiltakozásokra lehet számítani. A 2023-as nyugdíjkorhatár-emelés nyomán országos sztrájkok söpörtek végig Franciaországon, és a reform azóta is népszerűtlen.

Csőd szélén a francia költségvetés

A tervezett költségvetési csomag célja, hogy 2026-ra 43,8 milliárd euróval csökkentsék az állami kiadásokat. A Politico értesülései szerint ennek részeként 3 ezer köztisztviselői állás megszüntetését, további 1–1,5 ezer állásleépítést az állami intézményekben, 5 milliárd eurós egészségügyi kiadáscsökkentést, valamint bizonyos állami fizetések és nyugdíjak befagyasztását is kilátásba helyezte a kormány. Ez utóbbi különösen érzékeny pont lehet, mivel ezek az összegek eddig minden évben automatikusan követték az inflációt.

Az ünnepnapok megszüntetésének terve azonban máris elhomályosította a többi bejelentést: a politikai ellenfelek azonnal támadásba lendültek. A Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője, Jordan Bardella szerint a javaslat „közvetlen támadás a francia történelem ellen”, és pártja kész más politikai erőkkel közösen megbuktatni Bayrout, ha a parlamenti őszi ülésszak során elégedetlenek maradnak a költségvetés tervezetével.

Bayrou maga is érezhette, mekkora a politikai tét: a sajtótájékoztató hátterében jól látható volt a felirat – „az igazság pillanata”. A kormányfő, úgy tűnik, kész az utolsó lapját is kijátszani, miközben a politikai túlélése is kérdésessé vált.