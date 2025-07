Csődeljárást kezdeményezett a németországi Pepco

Fizetésképtelenné vált a Pepco csoport németországi vállalata, a csődeljárás megindítására vonatkozó kérelmet egy berlini bíróságon nyújtották be. A németországi Pepco 64 üzletet működtet és mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat közlése szerint ettől eltérő tárgyú értesítésig minden üzletüket nyitva tartják – írja az Origo.

Csődeljárás indul a németországi Pepco láncnál / Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP (illusztráció)



Így mentenék meg a Pepco németországi láncát

A lap Christian Stoffler, a szerkezetátalakítással megbízott igazgató szavait idézi, aki azt mondta: „Jó lehetőségeket látunk a németországi üzlethálózat átszervezésére, hogy az a kihívásokkal teli német kiskereskedelmi piac ellenére is fejlődhessen.” Ugyanakkor a lap emlékeztet, hogy két évvel korábban a Pepco még ambiciózus bővítési terveket jelentett be, 2000 új üzlet nyitását tervezte néhány év alatt. Most viszont a működő 64 is veszélybe került, és a lap szerint a vállalat közlése ellenére előfordulhat, hogy némelyiket mégis bezárják. A boltok többsége Berlinben, Magdeburgban, Lipcsében, valamint a Rajna-vidéken és a Ruhr-vidéken található.

Nem a németországi lánc az első a Pepco-hálózat tagjai közül, amely nehéz helyzetbe kerül. Tavaly februárban a vállalatcsoport ausztriai kivonulását jelentette be.