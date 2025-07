Német Iparszövetség: „katasztrofális” az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámmegállapodás

Az euró egyelőre erősödik

A Reuters szerint a 15 százalékos vám a fele annak az összegnek, amelyet Trump augusztus 1-jétől bevezetni szándékozott.

„Pozitív hét lehet, már csak azért is, mert most már ismerjük a játékszabályokat. Immár nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte is egy kicsit nagyobb lesz a hajlandóság a befektetésekre, a bővítésekre és a lehetőségek feltárására – mondta Rodrigo Catril, a National Australia Bank vezető devizastratégája.

Az euró 1,1763 dolláron állt, ami 0,2 százalékos emelkedést jelent eddig Ázsiában. A megállapodás hasonló ahhoz, amelyet a múlt héten kötöttek a tokiói tárgyalófelekkel, és amelynek értelmében Japán mintegy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, valamint 15 százalékos vámot vet ki az autóira és egyéb importcikkeire. Mind a Fed, mind a japán jegybank várhatóan változatlanul tartja a kamatlábakat a heti üléseken.