Nyugaton állítják: Magyarországon lehet Trump és Putyin csúcstalálkozója – Budapesten kötik meg a békét?

Megállapodás született arról, hogy a közeljövőben történelmi jelentőségű csúcstalálkozón tárgyal a békéről Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Jurij Usakov, a Kreml nemzetközi ügyekért felelős tanácsadója igazolta a tényeket, és kijelentette, hogy az orosz oldalról is lehetségessé vált a tárgyalások megtartása — írta a Lenta orosz hírportál.

Tárgyalás: Donald Trump és Vlagyimir Putyin is lezárná az ukrán–orosz háborút / Fotó: AFP

Ki kezdeményezett?

Először augusztus 6-án a The New York Times számolt be arról, hogy Trump „már a jövő héten” találkozna Putyinnal, utána pedig közös találkozót szeretne tartani az orosz államfővel és Ukrajna elnökével, Volodimir Zelenszkijjel is – az európai vezetők részvétele nélkül. A Fox News televíziós csatorna arról számolt be, hogy Putyin egy tárgyaláson érdeklődött a Fehér Ház különmegbízottjánál, Steve Whitcoffnál egy lehetséges csúcstalálkozó megtartásáról.

Mely helyszínek kerültek szóba?

A helyszín kijelölése még folyamatban van, de szóba került Ankara, Potsdam, Jalta és Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád is. Különleges lehetőséggel is kibővült a paletta:

a Vatikán is lehetséges helyszín XIV. Leó pápa meghívásával.

Bár Európa több országa is vállalta a béketárgyalások megtartását, a Nemzetközi Büntetőbíróság (IBB) határozata ezt kizárja, Vlagyimir Putyint a legtöbb nyugati országban automatikusan letartóztatnák. Így kizárták a listából Finnországot, Svájcot, Ausztriát, Izlandot, Máltát, Franciaországot, Spanyolországot és Nagy-Britanniát, ahol a hidegháború idején az amerikai és szovjet vezetők csúcstalálkozóit tartották.

Tárgyalás Magyarországon?

A The Guardian jelentése szerint legvalószínűbb találkozóhely Szaúd-Arábia lehet. Emellett rámutattak, hogy

a csúcstalálkozó Magyarországon is megrendezhető,

tekintettel Budapest szoros kapcsolataira Washingtonnal és Moszkvával, valamint az ország tervére, hogy kilép az Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ez mind kedvezhet annak, hogy esetlegesen Magyarországon születhessen meg az ukrajnai béke, vagy legalábbis tűzszünet, azonban reálisan nézve ennek az esélye igen csekély.

Legalábbis nehezen feltételezhető, hogy Putyin egy NATO-tagországban tárgyalna az USA elnökével, ráadásul a Magyarországra vezető útjának megszervezés is nehézkes lenne, éppen az útvonal (orosz szempontból) „veszélyessége” miatt.