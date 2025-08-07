Deviza
béketárgyalás
Donald Trump
orosz-ukrán háború
csúcstalálkozó
Vlagyimir Putyin
ukrajnai háború

Rendkívüli: találkozik Trump és Putyin, most már biztos – soha ilyen közel nem volt még a béke Ukrajnában

A Kreml megerősítette az amerikai elnök bejelentését a csúcstalálkozóról. Most már biztos, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin napokon belül találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében.
Németh Anita
2025.08.07, 10:31
Frissítve: 2025.08.07, 10:56

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a következő napokban csúcstalálkozót tartanak – közölte csütörtökön a Kreml. Ezzel Oroszország vezetése megerősítette az amerikai elnök csütörtöki bejelentését.

Trump Putyin orosz-ukrán háború
Trump és Putyin most már biztos, hogy találkoznak / Fotó: AFP

Oroszország és az Egyesült Államok megállapodott a találkozó helyszínéről, és „amerikai kollégáinkkal együtt megkezdjük a konkrét kérdéseken a munkát”, azzal a céllal, hogy a tárgyalások jövő héten megtörténjenek

– mondta a Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov az Interfax hírügynökségnek. 

A csúcstalálkozó helyszínét nem nevezte meg.

Mint a Világgazdaság csütörtök reggel beszámolt róla, Donald Trump amerikai elnök szerdán közölte, hogy „nagyon jó kilátás” van egy hamarosan megrendezendő csúcstalálkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az amerikai elnök beszélt európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkijjel is, akivel az orosz–amerikai csúcstalálkozó megtartása után háromoldalú megbeszélést is kezdeményezett. Az ukrán elnök szerda este országos videóbeszédében arról beszélt, hogy Oroszország most már hajlik a tűzszünetre, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államoknak és Ukrajnának is résen kell lennie, hogy Putyin ne tudja becsapni őket. 

A bejelentés előzménye, hogy Steve Witkoff, Trump megbízottja szerdán már ötödjére tárgyalt az orosz elnökkel Moszkvában az ukrajnai háború lezárásáról. Usakov szerint a megbeszélés „hasznos és konstruktív” volt. Trump a találkozó után a Truth Social felületén is reagált. „Különmegbízottam, Steve Witkoff, rendkívül eredményes megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Nagy előrelépést értünk el! Ezt követően tájékoztattam néhány európai szövetségesünket is. Mindenki egyetért abban, hogy ennek a háborúnak véget kell vetni, és a következő napokban és hetekben ezen fogunk dolgozni.”

