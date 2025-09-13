Deviza
EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.78 -0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaigény
közműszolgáltó
adatközpont
Amerika
költség

A lakosságtól szedhetik be az árát az áramszolgáltatók, hogy az amerikai cégek "fantom" zabálják az energiát

Gombamód szaporodnak az adatközpontok az Egyesült Államokban, ennek pedig közvetetten hamarosan a lakosság láthatja kárát az áramszámlák növekedésével. Az energiaszolgáltatók ugyanis számos spekulatív adatközpont-összekapcsolási kérelmet kapnak, emiatt nehezen tudják pontosan előre jelezni a jövőbeli energiaigényt, hiszen ezek egy része nem valósul meg, a hálózati infrastruktúra és az energiatovábbítás költségeit viszont előbb-utóbb kényetelenek a lakossági fogyasztók között szétteríteni.
VG
2025.09.13, 10:00
Frissítve: 2025.09.13, 12:56

Az elképesztő ütemben épülő, mesterséges intelligenciával támogatott amerikai adatközpontok újabb és újabb kihívások elé állítják az energetikai szektort. Most éppen a „fantom” adatközpontok jelentenek nehézséget számukra – mutatja be az Origo. Ez egy sajátos telepítési gyakorlatot takar, melyben a mesterséges intelligenciára összpontosító technológiai vállalatok egyetlen potenciális adatközpontprojekthez több közműszolgáltatóhoz is benyújtanak energiaigényléseket. Ezzel „fantomkeresletet” teremtenek az energia iránt, ez pedig megnehezíti a pontos kapacitástervezést, ami kulcsfontosságú az energiabiztonság elérésében, és pénzügyi szempontból sem mindegy, milyen kiépítéseket kell a szolgáltatóknak megvalósítaniuk.

Adatközpontok,Cloud,Computer,Engineer,Coding,In,Server,Room,In,Data,Center.
Nehéz tervezni az amerikai szolgáltatóknak a hálózati energiaellátást úgy, hogy közben „fantom adatközpontok” igényeit kell kiszolgálniuk (képünk illusztráció) / Fotó: Andrey Popov / Shutterstock

Az adatközpontok igényei miatt főhet a szolgáltatók feje

A probléma abban rejlik, hogy az iparági szereplők több közműszolgáltóhoz is ellátási kérelmet nyújtanak be ugyanannak az adatközpontnak a kiszolgálására, ráadásul mindezt több ellátási területen, több szövetségi állam területén is megteszik. Ezek a kérelmek együttesen óriási energiaigényt tételeznek fel, aminek kiszolgálásához a közműcégeknek új elemekkel kell bővíteniük hálózataikat. 

A több, de valóban ugyanarra vonatkozó kérés azonban nem ad pontos képet a technológiai vállalatok energiaigényéről, mivel a cégek hajlamosak legalább három-négy, különböző területeken működő közműszolgáltatótól ajánlatot kérni az adatközpontok áramellátásához.

Ám végül jellemzően csak egyetlen kiválasztott energiaszolgáltatóval kötnek megállapodást. 

A többi igény viszont addig – akár éveken át, amíg a létesítmény el nem készül – „fantom adatközpontként” jelenik meg a szolgáltatók hálózatbővítési terveiben, ami torz képet ad a bővítési feladatokról, azok költségeiről. Óriási összegekről és több feladat összehangolását érintő munkálatokról van szó, arról nem is beszélve, hogy a hálózatbővítések kiépítése hosszú időre szóló infrastruktúra-fejlesztés. Ennek költségeit azonban fogyasztói oldalon meg kell fizetni, különösen akkor, ha végül a megépült kapacitást nem használják ki.

Végső soron előállhat az a helyzet, hogy a fantom adatközpontok miatt a költségek szétterítésével az amerikai lakossági fogyasztói oldalon nő az áram ára.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu